Windows 11, le app integrate presto si potranno disinstallare

Cortana, Contatti, Fotocamera, Foto e altro ancora presto non saranno più una presenza inamovibile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-11-2023] Commenti

Windows 11, così come il suo predecessore Windows 10, non è un sistema operativo particolarmente snello ma, anzi, è affollato di applicazioni che in sé non sono certo essenziali per le funzionalità di base.

Certamente può essere utile accendere un PC nuovo di zecca e trovare che il sistema preinstallato offre un'applicazione per visualizzare le immagini, una per gestire la webcam, una per i contatti e via di seguito.

D'altra parte, un po' per la limitatezza di quelle app predefinite e un po' per il fatto che non tutte sono davvero utili, in questi anni spesso gli utenti si sono trovati a lamentarsi della presenza di un lunga serie di software indesiderati e che tuttavia non potevano rimuovere, in quanto integrati nel sistema.

Tutto ciò sta ora per cambiare. Una modifica a Windows 11 attualmente in fase di test nel canale per sviluppatori di Windows Insider consente finalmente agli utenti di disinstallare completamente app come Fotocamera, Cortana, Foto, Contatti e Client Desktop Remoto.

Microsoft intende così mettere in pratica l'intenzione dichiarata di trasformare Windows in un sistema capace di essere perfettamente adeguato alle esigenze dell'utente, senza programmi e funzionalità che questi potrebbe trovare inutili quando non proprio fastidiosi e, in qualche caso, anche consentire al computer di guadagnare un po' in termini di prestazioni.