Mercedes, luci turchesi quando l'auto si guida da sola

Sebbene i tempi per un debutto su larga scala dei veicoli a guida autonoma non sembrino ancora maturi, c'è già chi pensa a come gestire al meglio l'interazione tra questi e i veicoli guidati da esseri umani.

Mercedes-Benz, per esempio, ha appena ottenuto l'autorizzazione in California per l'uso di luci speciali che indichino agli altri utenti della strada quando un veicolo si trova in modalità di guida autonoma.

A partire dal 2026, l'azienda potrà dotare le proprie auto equipaggiate con la tecnologia Drive Pilot di speciali luci color turchese; questo, secondo le ricerche di Mercedes-Benz, è il colore più adatto in quanto «sia i fattori fisiologici che quelli psicologici raggiungono i valori maggiori in quasi tutte le aree usando il turchese anziché un altro colore».

Vedendo accendersi le luci turchesi, poste sia sui fari anteriori che su quelli posteriori, i conducenti degli altri veicoli sapranno immediatamente che quella Mercedes sta guidando in autonomia e non si faranno prendere dal panico se vedranno che chi è seduto al posto del guidatore sta trafficando con il telefonino.

Drive Pilot, peraltro, è un sistema di guida assistita che si può adoperare soltanto in certe circostanze e in aree precise: per esempio, lo si può attivare quando c'è traffico intenso su certe autostrade, se la velocità è al massimo di 40 miglia all'ora (quasi 65 km/h), se è giorno e se il tempo è bello.