Pubblicità su Prime Video, ora c'è la data

L'era dei servizi in streaming privi di pubblicità sta proprio volgendo al termine: come annunciato lo scorso settembre, anche Amazon Prime Video inizierà a mostrare annunci pubblicitari a partire dal prossimo anno.

La data ufficiale per il cambiamento è il 29 gennaio 2024. Da quel giorno chi ha sottoscritto un abbonamento Amazon Prime potrà continuare a vedere i contenuti di Prime Video ma dovrà sorbirsi anche la pubblicità; in alternativa, potrà pagare un supplemento per far sparire gli spot.

A differenza di altre aziende, come Netflix o Disney, che hanno abbinato l'introduzione della pubblicità al varo di un abbonamento più economico rispetto a quello standard (e privo di pubblicità), Amazon ha deciso che il prezzo di base non varierà: sarà invece chi vorrà fare a meno degli spot a dover spendere di più.

Negli USA, il sovrapprezzo che consentirà di eliminare la pubblicità è di 2,99 dollari al mese (circa 2,70 euro); bisogna però tenere presente che alcuni contenuti, come gli eventi dal vivo, continueranno comunque a mostrare gli spot e lo stesso farà Amazon Freevee (disponibile solo in alcuni Paesi).

Al momento in cui scriviamo non è certo se la novità sarà immediatamente implementata in tutto il mondo o se invece inizierà dai soli Stati Uniti per poi estendersi gradualmente; prima o poi, comunque, riguarderà tutti.