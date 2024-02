Amazon lancia l'assistente con IA per farci spendere meglio

Rufus conosce l'intero catalogo, confronta i prodotti e può anche consigliare il regalo migliore.

Amazon ha lanciato negli Stati Uniti - per il momento in beta, e accessibile soltanto a un ristretto numero di utenti - Rufus, una intelligenza artificiale che funge da assistente per gli acquisti.

Addestrato con dati provenienti dal catalogo dei prodotti disponibili su Amazon, ma anche dalle recensioni degli utenti e dalle «informazioni ottenute dal web», Rufus è stato progettato per rispondere alle domande degli utenti in materia di acquisti, per aiutarli a scegliere il prodotto più adatto.

Rufus - spiega Amazon - è capace di rispondere in maniera utile a domande come «Che cosa devo prendere in considerazione se voglio comprare delle scarpe per correre?» ma può anche, grazie alle opinioni lasciate dagli utenti, fornire risposte a quesiti come «Questo modello durerà nel tempo?». Ancora, è possibile chiedere all'assistente di mettere a confronto due o più prodotti, o di formulare raccomandazioni per la scelta di un regalo.

Sebbene le promesse siano accattivanti, Amazon ricorda anche che nessun sistema di IA è perfetto: «Le IA generative sono ancora nella loro infanzia» ha sottolineato Rajiv Mehta, dirigente dell'azienda. «Continueremo a migliorare i nostri modelli e a perfezionare le risposte al fine di rendere Rufus sempre più utile con il passare del tempo».

A questo scopo Amazon chiede la collaborazione degli utenti che già possono adoperare Rufus, lasciando opinioni sulle interazioni con l'assistente: la speranza è riuscire a migliorarlo il più possibile prima del lancio su larga scala.