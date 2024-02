Windows 10, app di sistema in crash dopo un aggiornamento

Foto, Calcolatrice, Posta e altre ancora muoiono lasciando solo il laconico messaggio File system error (-2147219196).

ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-02-2024

Un recente aggiornamento delle app presenti di default in Windows 10 sta causando parecchi grattacapi agli utenti, che si trovano davanti a un preoccupante - per quanto misterioso - messaggio d'errore, che segnala problemi con il filesystem.

Il messaggio può apparire quando si tenta di aprire un'app tra Foto, Calcolatrice, Posta e Calendario e altre ancora: l'apertura fallisce e una finestra di dialogo recita File system error (-2147219196).

Il problema si presenta in presenza di hardware ormai molto datato, ossia su macchine che ormai hanno tra i 15 e i 20 anni e che - se ancora vengono usate - con aggiornamenti successivi del sistema sono probabilmente adeguate alle esigenze dei loro utenti.

Poiché una volta applicato l'update delle app non è possibile tornare indietro, in attesa di una soluzione ufficiale c'è ben poco da fare, se non utilizzare applicazioni alternative: per esempio, al posto di Foto si può ripristinare il vecchio Visualizzatore di Foto di Windows 7.

La radice del problema sta nel pacchetto Vclibs framework, che contiene librerie usate da molte delle app di default: un cambiamento apportato di recente fa sì che esso ora richieda la presenza delle istruzioni SSE4.2, introdotte nel 2011, e quindi non presenti nei processori più vecchi.

Gli utenti che hanno segnalato i problemi adoperano infatti CPU come AMD Athlon, Intel Quad, Intel Core 2 Duo o Intel Pentium.

Microsoft ha confermato di essere a conoscenza del problema e presto - afferma - saranno rilasciate le necessarie correzioni.