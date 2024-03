Microsoft conferma Office 2024 LTSC

La prossima edizione della suite riceverà supporto per cinque anni e non avrà la IA Copilot.

Immagine generata con DifusionArt

Nonostante tutto l'impegno messo nello spingere gli utenti ad accettare la soluzione in abbonamento Microsoft 365, Microsoft non è ancora pronta per pensionare l'edizione perpetua della suite Office.

Lo conferma la stessa Microsoft affermando che qualche anteprima di Office 2024 sarà presto rivelata; come già per Office 2021, si tratterà di una versione LTSC (Long-Term Servicing Channel) che riceverà supporto per cinque anni.

L'azienda di Redmond evidentemente non è entusiasta di non essere ancora riuscita a convincere tutti gli utenti a passare a Microsoft 365, e lascia trasparire la propria frustrazione sottolineando che Office 2024 è «un prodotto speciale che Microsoft s'è impegnata a mantenere perché possa essere usato in circostanze eccezionali».

Tali «circostanze eccezionali» sono per esempio l'ambito aziendale, generalmente restio a cambiamenti drastici come il trasferimento completo dei software per ufficio nel "cloud", ma che Microsoft spera comunque di convincere rendendo meno conveniente l'acquisto delle licenze della versione perpetua di Office, i cui prezzi infatti aumenteranno del 10%.

L'aumento riguarderà però soltanto le edizioni aziendali: i prezzi delle licenze rivolte agli utenti domestici resteranno identici ai prezzi di Office 2021.

Rispetto all'edizione precedente - supportata sino al 2026 - Office 2024 includerà «nuove opzioni per la creazione di riunioni e miglioramenti nella ricerca in Outlook» nonché «decine di nuove funzioni e caratteristiche in Excel, tra cui grafici dinamici e array, nonché prestazioni, sicurezza e accessibilità migliorate».

Sarà invece già priva di Publisher, il software di desktop publishing di cui è già stata annunciata la fine del supporto verso la fine del 2026, e non potrà sfruttare nemmeno le funzionalità della IA Copilot poiché, come spiega Microsoft stessa, Office 2024 è «un prodotto disconnesso», ossia lo si può usare anche senza connessione a Internet.