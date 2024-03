Edge, ora si può decidere quanta RAM dedicargli

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-03-2024] Commenti

I browser moderni - e quelli basati su Chromium in particolare - sono noti per essere piuttosto affamati di RAM: è tutt'altro che raro che, pur avendo poche schede aperte, si riesca a occupare qualche Gigabyte di memoria.

La versioni di sviluppo di Edge - presente nel canale Canary - affronta questo problema restituendo un po' di controllo all'utente, il quale può da ora indicare la massima quantità di RAM che il browser è autorizzato a utilizzare.

L'impostazione si trova nel pannello Browser Essentials (Informazioni di base del browser), cui si accede premendo l'icona a forma di cuore posta in alto a destra, insieme alle funzionalità di risparmio energetico e agli strumenti di sicurezza.

Per sfruttarla non serve muovere il cursore fino a che il valore indicato non corrisponde alla quantità massima di RAM che si intende assegnare al browser: non c'è altro da fare.

Bisogna riconoscere che, rispetto al fratello Google Chrome, Edge generalmente è meno esigente in termini di RAM; la presenza del "limitatore" è comunque una funzione utile che speriamo di vedere anche nei prodotti concorrenti.

Edge peraltro non è il primo browser in assoluto a introdurre questa funzione: Opera GX, il "browser da gaming" di Opera, l'aveva già fatto qualche anno fa ma nessuno era corso a imitarlo; ora che è Microsoft a darsi da fare in questo senso, altri potrebbero decidere di seguire la stessa strada.

Il limitatore di RAM, come abbiamo già ricordato, è al momento disponibile soltanto per chi già usa la versione di sviluppo di Edge; arriverà nella versione stabile con uno dei prossimi aggiornamenti.