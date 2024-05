App x86 sui Copilot+ PC con cuore ARM? Ci pensa Prism

L'emulatore di Microsoft farà per Windows ciò che Rosetta 2 ha fatto per macOS.

I Copilot+ PC presentati da Microsoft inaugurando la Build Conference di quest'anno hanno una particolarità: i modelli presentati dai vari produttori - compresi i Surface di Microsoft stessa - sono tutti basati su SoC ARM (per lo più gli Snapdragon X di Qualcomm).

Sembra insomma che si stia per realizzare quell'avvento di Windows on Arm che Microsoft sogna da tempo e che Intel guarda naturalmente con orrore, poiché segna la fine di quel binomio che pareva indissolubile tanto da aver generato il termine Wintel.

Agli utenti che vogliano saltare sul carro di ARM, attratti dalle prestazioni e dall'autonomia elevate, resta un solo dubbio: funzioneranno tutte le applicazioni finora usate con la versione di Windows per piattaforma x86?

La risposta di Microsoft è affermativa, e non solo perché di tanti software esiste una versione compilata per ARM.

L'asso nella manica è Prism, un emulatore integrato in Windows 11 24H2 che rappresenta una nuova versione migliorata del vecchio layer di traduzione già visto all'opera in Windows on Arm e che consente di eseguire le applicazioni per Windows scritte per l'architettura x86 anche quando non si usa un processore Intel-compatibile.

Prism è per Microsoft ciò che Rosetta 2 è stato per Apple durante il passaggio da Intel a Apple Silicon, ossia il modo di eseguire le "vecchie" app sulla "nuova" architettura.

Meglio ancora, Microsoft sostiene che il software x86 eseguito con Prism è tra il 10% e i 20% più veloce, a parità di hardware, rispetto all'esecuzione con il precedente layer di traduzione, anche se al momento non ci sono dettagli precisi né test indipendenti per valutare appieno queste affermazioni.