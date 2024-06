HP, un BIOS difettoso rende inutilizzabili i ProBook

L'aggiornamento automatico contiene un bug che impedisce il boot del portatile.

Sono stati rischiosi gli ultimi quindi giorni per i possessori di laptop HP ProBook: a quanto pare, per colpa di un bug un aggiornamento del BIOS li rendeva inutilizzabili.

Il problema è stato segnalato per la prima volta lo scorso 26 maggio: sui forum del supporto ufficiale HP è apparso un post col quale un un utente, possessore di un HP ProBook 455 G7, lamentava che il proprio portatile aveva smesso dii eseguire il boot dopo un aggiornamento automatico del BIOS.

In seguito, diversi altri utenti si sono aggiunti al medesimo thread, segnalando lo stesso, orribile fenomeno: ventole al massimo e schermo nero.

Al momento in cui scriviamo pare che HP - la quale ancora non ha rilasciato alcun commento ufficiale sulla faccenda - abbia già ritirato l'aggiornamento difettoso; pertanto non dovrebbero verificarsi nuovi casi.

Per quanti abbiano già tra le mani un ProBook inutilizzabili l'unica speranza è trovare qualcuno dotato dell'attrezzatura e delle capacità necessarie per riprogrammare la ROM che contiene il BIOS: HP, non avendo commentato la questione, non ha attivato alcun programma di assistenza.

C'è da sperare che lo faccia in tempi brevi nonostante i portatili colpiti siano "vecchi", dato che risalgono addirittura al 2020.

Come raccomandazione generale, ricordiamo che l'update del BIOS è una questione sempre delicata e lasciarla nelle mani degli update automatici non sembra un'idea vincente.