Eton, smartphone vietati agli studenti: ammessi solo i vecchi Nokia

L'Eton College è una delle scuole superiori private del Regno Unito più famose ed esclusive al mondo: frequentata, nel corso dei secoli, da diverse persone divenute poi famose e importanti in diversi campi, ha accolto anche membri della famiglia reale britannica.

Tutto ciò non significa però che chi la frequenta sia al riparo dai problemi chi affliggono gli adolescenti "normali", come la diffusissima dipendenza da smartphone o, per la precisione, da quelle app che paiono fatte apposta per far perdere tempo che altrimenti si potrebbe dedicare allo studio.

Per affrontarla, Eton ha scelto una strada particolare: a partire dal prossimo mese di settembre, infatti rispedirà a casa gli smartphone di tutti i nuovi iscritti e, per non lasciare gli studenti proprio senza mezzi di comunicazione (poiché alla fine sono certe app il problema), trasferirà le SIM all'interno di telefoni Nokia forniti dalla scuola stessa, coi quali sarà possibile soltanto chiamare e comunicare tramite messaggi di testo.

Non è la prima volta che Eton cerca di limitare l'influenza degli smartphone sugli studenti: finora la politica prevedeva che gli studenti del primo anno consegnassero i propri dispositivi durante la notte, e che venissero condotte ispezioni periodiche sul loro uso.

Ora è stato deciso un giro di vite: gli studenti potranno avere solo dei dumb phone, e un iPad da utilizzare per lo studio, che sarà sottoposto alle regole appena citate (requisizione notturna e ispezioni).

La nuova modalità, come segnalavamo poc'anzi, sarà in vigore solo per gli studenti del primo anno; per chi già frequenta Eton continueranno le vecchie modalità di controllo.