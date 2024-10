Google rimuove Kaspersky dal Play Store

Gli utenti di Android non possono più installare le app dell'azienda russa.

Immagine: Kaspersky.

Il bando che gli Stati Uniti hanno imposto a Kaspersky s'è appena allargato oltre i confini degli USA, diventando mondiale almeno per gli utenti di Android: Google ha infatti rimosso i prodotti dell'azienda russa dal Play Store.

Chi possiede uno smartphone Android non può quindi più installare l'antivirus di Kaspersky, anche se non si trova negli USA: il problema è infatti Google, che negli Stati Uniti ha sede.

Kaspesky ha fatto sapere che intende la rimozione come «temporanea», fino a che non verrà trovata una soluzione; Google conferma invece che la decisione è dipesa dal bando americano, e pertanto non si vede come sia possibile aggirarla.