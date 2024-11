Windows 11, un'iniezione di IA per Paint e Blocco Note

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-11-2024] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

L'ultimo aggiornamento della versione di test di Windows 11, disponibile agli iscritti a Windows Insider, ha appena ricevuto un'iniezione di IA che ha interessato alcune applicazioni "classiche".

Il Blocco Note, come peraltro già ci si aspettava, ora ha guadagnato la capacità di riscrivere il testo che l'utente inserisce per allungarlo, accorciarlo, cambiarne il tono o la formattazione e via di seguito.

Si tratta della funzionalità che a gennaio, quando venne svelata per la prima volta, era stata chiamata Co-writer e oggi è semplicemente nota come Rewrite (Riscrittura).

Per adoperarla è sufficiente selezionare il testo che si intende riscrivere, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Rewrite (Riscrivi) dal menu contestuale o, anziché aprire il menu, usare la scorciatoia da tastiera Ctrl + I.

Le opzioni disponibili non consentono di dare indicazioni alla IA su come operare: in altre parole, non c'è la possibilità di istruire nel dettaglio Blocco Note sul risultato che si intende ottenere. Il sistema genera alcune alternative, e l'utente deve scegliere tra quelle, che chiaramente può poi modificare in prima persona.

Paint è il secondo programma ad aver ricevuto nuove funzioni gestite da una IA.

È ora possibile usare le capacità "generative" per aggiungere dettagli e contenuti a un'immagine esistente, selezionando l'area in cui ciò dovrà apparire, o, al contrario, selezionare un elemento e chiederne la rimozione: la IA riempirà automaticamente lo spazio che altrimenti resterebbe vuoto.

Infine, i Copilot+ PC ricevono in questi giorni miglioramenti allo strumento Cocreatore, che ora è in grado di «fornire risultati migliori e più velocemente» e Image Creator, strumento integrato in Paint che consente di generare immagini a partire da un testo, ora è disponibile in nuovi Paesi, tra cui l'Italia.