Il coltellino svizzero per costruirsi un Windows su misura

10-11-2024

Acquistare un nuovo PC o reinstallare da zero il sistema operativo è come traslocare in una casa nuova: ci sono sempre alcune operazioni da compiere per far sì che l'ambiente in cui ci si trova diventi davvero nostro.

Lo sviluppatore Chris Titus è pienamente cosciente della miriade di attività che è necessario compiere per trasformare un'installazione standard di Windows in un'installazione confortevole, e per facilitare il compito ha creato Winutil.

Disponibile gratuitamente su GitHub, Winutil è uno script PowerShell che racchiude in un'unica interfaccia la possibilità di accedere a tutte le personalizzazioni di Windows che si può desiderare di applicare e anche la possibilità di installare con un solo clic i software più utili.

Per eseguire Winutil, è possibile scaricare da GitHub l'ultima versione, cliccare sul file scaricato con il tasto destro del mouse e selezionare Esegui con PowerShell; Windows chiederà conferma dell'esecuzione e poi rilancerà lo script, che chiede i diritti di Amministratore.

Oppure, si può aprire una PowerShell con diritti di Amministratore e scrivere irm "https://christitus.com/win" | iex, per poi premere invio. L'ultima versione sarà scaricata ed eseguita.

In entrambi i casi alla fine apparirà un'affollata finestra che mostrerà, nella parte alta, le varie categorie messe a disposizione da Winutil: l'installazione di programmi, i tweak per modificare il comportamento di Windows, le varie opzioni di configurazione riunite in un'unica schermata, la gestione degli aggiornamenti e la possibilità di creare un supporto per l'installazione di una versione di Windows 11 "ripulita" dal bloatware, chiamata MicroWin.

Se l'installazione dei molti programmi accessibili tramite Winutil non crea particolari problemi, è bene ricordare che operare sulla configurazione del sistema operativo senza sapere bene che cosa si stia facendo significa andare in cerca di guai.

Tenendo presente quest'attenzione, tramite l'utilità di Chris Titus è possibile portare a termine rapidamente diverse operazioni utili, dalla cancellazione dei file temporanei alla disattivazione della cronologia delle attività, dall'eliminazione della telemetria alla riattivazione del menu contestuale classico in Windows 11.

La schermata Config non introduce comandi segreti, ma consente di accedere da un unico punto a diverse funzionalità, come la possibilità di reimpostare Windows Update o di eseguire un controllo dell'integrità del disco e dei file di sistema tramite Chkdsk e SFC.

Winutil può insomma essere un utile strumento multifunzione - una sorta di coltellino svizzero - nelle mani dell'utente esperto, che può in questo modo più facilmente mantenere Windows in perfetta efficienza.