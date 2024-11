La punteggiatura è morta: l'ha uccisa l'iPhone

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-11-2024] Commenti

Chiunque abbia a che fare, soprattutto via messaggio, con adolescenti e giovani si sarà accorto della sparizione di due elementi nati per facilitare la comunicazione: le maiuscole e la punteggiatura.

Probabilmente non si è mai scritto tanto come di questi tempi ma, paradossalmente, forse non si è mai nemmeno scritto in maniera così poco corretta.

Il fenomeno si estende al di là dei sistemi di messaggistica istantanea: basta fare un giro sui social network più adoperati dalla fasce più giovani della popolazione e non di rado si notano "muri di testo" in cui le frasi si succedono l'una all'altra senza che nemmeno una virgola riesca a farsi largo tra le parole; figuriamoci i punti e le maiuscole.

Secondo Rita El Khoury, di Android Authority, il colpevole della nascita e della diffusione di quest'irritante abitudine è chiarissimo: la tastiera dell'iPhone.

Attenzione: non le tastiere degli smartphone, ma precisamente quella dell'iPhone, che ha una caratteristica particolare: per consentire la digitazione di una virgola o di un punto costringe a passare dalla tastiera standard a quella dedicata a numeri e simboli, premendo un apposito tasto.

In questo modo «La tastiera dell'iPhone incoraggia a essere pigri e a evitare la punteggiatura»; in un mondo in cui i messaggi si succedono rapidi e apparentemente interminabili, il tempo necessario per cambiare tastiera diventa un ritardo inaccettabile e una fastidiosa pausa nel pensiero e nella scrittura della frase.

C'è soluzione? Probabilmente no. Data la popolarità degli iPhone tra le fasce più giovani, dovremo sopportare questo fenomeno ancora per diverso tempo.

D'altra parte, come nota in chiusura Rita El Khoury, «le tendenze sono cicliche»: forse un giorno non troppo lontano gli adolescenti di domani guarderanno con compatimento i loro sciatti genitori che non fanno uso di maiuscole e punteggiatura, e scriveranno in modo comprensibile.