No, Microsoft non ha dato il via libera a Windows 11 sui PC non supportati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2024] Commenti (3)

Immagine generata con DiffusionArt

C'è stata un po' di confusione nel web, nei giorni scorsi, quando Microsoft ha aggiornato uno dei propri documenti di supporto, quello dedicato ai requisiti minimi che i PC devono rispettare perché vi si possa installare Windows 11.

Molti hanno avuto l'impressione che le modifiche comportassero una sorta di "via libera" per l'installazione di Windows 11 anche su PC non supportati, ma chiaramente non poteva essere così.

Microsoft - che di recente ha peraltro precisato che non ci sarà mai alcuna retromarcia circa i requisiti di Windows 11 - s'è vista così costretta a intervenire nuovamente sul medesimo documento, precisando ciò che sarebbe dovuto essere ovvio sin dalla prima lettura.

In altre parole, Microsoft ha ribadito che sconsiglia assolutamente di installare Windows 11 su hardware non supportato, e non che consente questa operazione.

Era necessario precisarlo? Probabilmente sì, dato che i modi per aggirare il controllo dei requisiti esistono, non sono complicati da utilizzare e funzionano piuttosto bene, cosa che però il sistema operativo - installato su hardware ufficialmente non supportato, che potrebbe anche danneggiarsi - potrebbe non fare.

Non solo: esiste sempre la possibilità che a un certo punto Microsoft decida di non aggiornare più i sistemi su cui Windows 11 sia stato installato aggirando le restrizioni.

L'aggiornamento del documento ha in sostanza lo scopo di invitare caldamente tutti coloro che abbiano aggiornato a Windows 11 il proprio PC non supportato con Windows 10 a eseguire immediatamente il rollback a Windows 10, operazione possibile entro 10 giorni dall'aggiornamento del sistema.

Per Microsoft, insomma, chi usa un PC non supportato da Windows 11 non avrà molte alternative, a partire dal prossimo 14 ottobre: acquistare un computer nuovo, oppure aderire al programma di supporto esteso, recentemente esteso anche agli utenti privati.

Oppure, come suggeriscono correttamente anche alcuni utenti dei nostri forum, installare Linux.