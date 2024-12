Facebook prepara l'invasione dei bot generati dalla IA

Il social network e Instagram presto ospiteranno una miriade di account fake gestiti dalla IA.

Immagine generata con DiffusionArt

Da qualche anno gira nel web la cosiddetta Teoria dell'Internet morta (Dead Internet Theory), secondo la quale la maggior parte del materiale presente in Internet è generato da bot, e non da utenti reali.

Quella che finora era considerata soltanto l'ennesima teoria della cospirazione (con qualche grammo di verità, poiché i contenuti generati automaticamente esistono davvero) per volontà di Facebook presto potrebbe diventare realtà, almeno sui social network di Meta.

Come ha spiegato Connor Hayes, vicepresidente di Meta per la IA generativa, in un'intervista al Financial Times, l'azienda si sta impegnando al fine di integrare, nel giro di pochi anni, le tecnologie di Intelligenza Artificiale nei propri social network, al fine di migliorare l'«engagement» (ossia il coinvolgimento) degli utenti umani.

A tale fine, sia in Facebook che in Instagram ci sarà un servizio che consentirà di creare bot capaci di clonare le personalità degli utenti e interagire con gli utenti (umani) della piattaforma, attirando in questo modo i più giovani che - sostiene Hayes - vanno pazzi per la IA.

L'idea non è tanto campata per aria, dal punto di vista della fattibilità: già oggi esistono personaggi famosi che interagiscono via Internet con i propri fan non direttamente, ma attraverso bot programmati per riprodurre i loro comportamenti.

L'obiettivo di Meta è però ancora più ambizioso: arrivare a rendere normale la presenza di account bot sia su Instagram che su Facebook, i quali interagiranno in maniera del tutto trasparente con gli utenti; vanteranno biografie "fasulle" e condivideranno contenuti generati dalla IA, un po' come intende fare Butterfly.

Tutto ciò - racconta ancora Hayes - renderà i social network di Meta più accattivanti e coinvolgenti, e non avverrà in un lontano futuro: già ora esistono centinaia di migliaia di «personaggi» creati dalla IA che sono disponibili agli utenti americani e si preparano a conquistare il resto del mondo.