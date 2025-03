Il portatile col display che si allarga in orizzontale

Lo schermo di Infinite Laptop passa da 14 a 18 pollici.

12-03-2025

Immagine: Compal Electronics

Se Lenovo sogna un laptop con uno schermo che si allunga in verticale, l'azienda taiwanese Compal Electronics ha presentato un concept che va in direzione opposta.

Si chiama Infinite Laptop e la sua caratteristica principale è un display che si espande orizzontalmente, passando da 14 a 18 pollici.

Il segreto dell'Infinite Laptop è la tecnologia OLED arrotolabile. Il display si estende verso sinistra e verso destra, mantenendo la parte centrale sopra la tastiera. Ciò - sostiene Compal - garantisce una «esperienza fluida» e anche una buona resistenza nel tempo.

Oltre allo schermo, l'Infinite Laptop include due array di LED sul coperchio, che sono personalizzabili e servono per mostrare le notifiche come per esempio i mesaggi email in arrivo.

Compal è un ODM (Original Design Manufacturer), ossia un'azienda che non vende direttamente ma progetta e produce per altre aziende, che rivendono i prodotti con il proprio marchio. Per questo motivo l'Infinite Laptop potrebbe arrivare sul mercato sotto un nome diverso o, addirittura, non arrivare mai.

D'altra parte, come dimostrano gli sforzi di Lenovo, il settore sembra interessato a soluzioni basate su display flessibili che consentano di migliorare la produttività quando si lavora con i portatili.



