FreeDOS si aggiorna, dopo tre anni

La versione 1.4 del DOS open source è disponibile su LiveCD, chiavetta USB e anche su floppy disk.

Immagine: FreeDOS

Per molti il DOS sarà soltanto una reliquia del passato, eppure ne esiste una versione open source che tuttora viene sviluppata, ha i suoi ammiratori e trova le sue applicazioni, chiaramente di nicchia. Si tratta di FreeDOS, che in questi giorni ha raggiunto la versione 1.4 dopo tre anni di sviluppo dal rilascio della versione 1.3.

FreeDOS, nato nel 1994 come risposta alla fine del supporto di Microsoft per MS-DOS, continua a offrire una piattaforma per eseguire programmi DOS senza dipendere da un sistema operativo abbandonato decenni fa. Questa versione porta miglioramenti incrementali, mantenendo la promessa di stabilità e compatibilità con il passato.

FreeDOS 1.4 include aggiornamenti a diversi componenti chiave: il programma di installazione, la shell dei comandi FreeCOM e il sistema di aiuto HTML sono stati ottimizzati.

Tra le utility aggiornate figurano FDISK, per la gestione delle partizioni del disco, JEMM per la gestione della memoria, e strumenti come 7Zip, FORMAT e FASM.

La distribuzione è stata riorganizzata per semplificare l'accesso ai pacchetti: il LiveCD offre un sistema DOS completo con programmi standard, applicazioni, driver, giochi e strumenti di rete, mentre un BonusCD separato include opzioni per sviluppatori, editor e OpenGEM, un'interfaccia grafica leggera.

Pensato sia per l'uso su hardware moderno che su macchine legacy, FreeDOS 1.4 supporta installazioni tramite LiveCD o chiavetta USB e offre persino un'edizione specifica per floppy disk, disponibile in formati da 720 Kbyte, 1.44 Mbyte e 1.2 Mbyte.

Ciò lo rende ideale sia per computer datati che per le macchine virtuali, permettendo di eseguire software classico come per esempio lo storico WordStar.