ACR, una specie di Windows Recall nel televisore

La smart TV vi spia davvero.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-08-2025]

cassandraacr01

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
ACR, la smart TV vi spia davvero

Arriviamo a oggi e alle usuali brutte notizie. In questo preciso momento, qualsiasi cosa venga visualizzata sullo schermo della vostra smart TV viene resa nota in tempo reale al fabbricante del vostro apparecchio. Che la analizza, ne fa quello che vuole e rivende i vostri dati a chiunque sia disposto a pagarli. E sono tanti.

Tutto quello che guardate, non solo i normali programmi televisivi e quelli in streaming come Netflix o DAZN, ma anche i DVD ed i Blu Ray che vi siete comprati, le riprese di comunioni o matrimoni, i filmati intimi, i file più o meno questionabili che forse riproducete sulla televisione, le telecamere che visualizzate e perfino quello che fate con il vostro PC (se usate la TV come schermo) viene catturato dal produttore della vostra smart TV. 

Quindi anche le password, tutto quello che scrivete, documenti word riservati e messaggi di posta elettronica inclusi. Terrificante, vero? Avete Rekall attivo da anni sulla TV e non lo sospettavate nemmeno. Grazie all'ACR si è creato anche un nuovo mercato di aziende specializzate nel controllo il più invasivo possibile dei consumatori televisivi. Tuttavia, chi di voi andasse adesso in giro per la Rete a cercare gli articoli che parlano di questo, troverebbe (stranamente!) una percentuale altissima, anzi una grande maggioranza di link rotti e documenti spariti. Chissà perché?

Per approfondire:
Windows Recall, forse è la volta buona
Windows Recall cattura anche i dati sensibili, nonostante i filtri
Windows Recall, l'anteprima è già disponibile
Lo script per aggirare i requisiti hardware di Windows 11

Anche in questo caso Internet Archive è un vostro utilissimo amico. Anzi, tra parentesi, perché non installate questa estensione nel vostro browser che, ogni volta che vi imbattete in un link rotto col relativo 404, ricerca automaticamente la pagina sulla Wayback Machine? È utilissima, particolarmente in questo caso.

Ti raccomandiamo anche:
Microsoft: Recall può attendere ancora
Microsoft: Windows Recall non si potrà disinstallare
Windows Recall torna in ottobre
Microsoft rimanda ufficialmente Windows Recall

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:
ACR, disabilitarlo si può

Per approfondire:
Microsoft ritira Windows 11 24H2. Colpa di Recall?
L'alternativa open source a Windows Recall
Windows Recall? È pieno di buchi di sicurezza
Total Rekall

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
Microsoft ritira Windows 11 24H2. Colpa di Recall?
L'alternativa open source a Windows Recall
Windows Recall? È pieno di buchi di sicurezza
Total Rekall
Microsoft inaugura l'era dei Copilot+ PC

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 22)

{flip}
@colemar: utilizzano sistemi di archiviazione basati sul cloud computing a larga scala, spesso chiamati "blob storage". Questi sistemi non memorizzano i file su file system tradizionali, ma su archivi distribuiti e progettati per gestire miliardi di foto in modo scalabile. Utilizzano un sistema di hash per riconoscere,... Leggi tutto
26-8-2025 17:25

Homer S.
Potrebbe chiederti le misure di tua moglie... :sbonk: Leggi tutto
26-8-2025 16:23
colemar
Questa storia degli screenshot (addirittura ogni 10 millisec per LG) e dell'invio degli stessi tramite rete internet mi sembrava un po' forzata. La potenza di calcolo e la banda necessaria per generare e trasmettere un flusso di 100 immagini al secondo non è roba da poco. Se la maggioranza degli utenti televisivi generasse un flusso... Leggi tutto
26-8-2025 16:16

Gladiator
Senza alcun dubbio, infatti...
3-8-2025 15:45
Leggi gli altri 17 commenti nel forum Privacy
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il motivo che ti spinge maggiormente (oppure no) ad acquistare online?
La facilità di acquisto
La presenza di maggiori sconti e promozioni
La possibilità di evitare i centri commerciali
Una più ampia visibilità delle promozioni in corso
La possibilità di valutare tutte le opzioni
Poter acquistare anche all'ultimo momento

Mostra i risultati (2394 voti)
Agosto 2025
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 26 agosto
2024
HP, bloatware di Google sui nuovi PC
2023
Da IBM una IA che traduce il COBOL in Java
2022
Auto Hyundai “hackerata”
2021
WhatsApp e le foto che si “cancellano” da sole
2020
Word 365 ha imparato a fare il dettato
2019
L'easter egg di Google per l'anniversario del Mago di Oz
2018
Germania, l'ondata di caldo mette in crisi il mercato della birra
2017
Aggiungere un po' d'acqua al whisky ne migliora il sapore? Ecco perch...
2016
WhatsApp condivide i dati dell'utente con Facebook
2015
L'iPhone con la batteria a idrogeno che dura una settimana
2014
Creare una GIF animata partendo da un video
2013
Usare Google per accedere ai siti bloccati
2012
E' morto Neil Armstrong
2011
Il Rio delle Amazzoni ha un fratello a 4.000 metri di profondità
2010
Il cacciatore di antimateria parte per lo spazio
2009
Microsoft chiede scusa per il fotoritocco razzista
2008
Cambiano le regole per le morosità Telecom Italia
2007
La luna calante dei compact disc
2004
Firmare on-line contro il Patriot Act
2003
Gasparri, Sarmi e Telekom Serbia
2002
A tutto LCD
2001
Ricerca e telecomunicazioni
Olimpo Informatico


 
web metrics