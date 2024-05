Microsoft inaugura l'era dei Copilot+ PC

“Il maggior cambiamento della piattaforma Windows da decenni”.

Immagine: Microsoft.

La Build Conference 2024 è iniziata e s'è aperta con un annuncio che vuole essere rivoluzionario, introducendo quello che Microsoft ha già provveduto a battezzare «il cambiamento più importante della piattaforma Windows in decenni».

Si tratta naturalmente degli AI PC che, equipaggiati con Windows, prendono il nome di Copilot+ PC.

Prodotti in collaborazione con Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung, montano processori dotati di NPU per consentire l'esecuzione in locale degli algoritmi (o, per lo meno, di una parte di essi) di Intelligenza Artificiale.

Secondo quanto dichiarato, l'integrazione tra CPU, GPU e NPU consente di creare computer portatili con prestazioni mai viste prima nel mondo Windows sui dispositivi dedicati agli utenti comuni, e superiori del 58% rispetto a quelle dei MacBook Air da 15 pollici; anche l'autonomia è decisamente rispettabile, con 22 ore di riproduzione video continua e 15 ore di navigazione nel web con una sola carica della batteria.

Ciò si ottiene grazie all'adozione di processori ARM, come lo Snapdragon Elite X a 12 core e lo Snapdragon X Plus a 10 core.

Dal punto di vista delle funzionalità di IA integrate, particolare menzione merita il cosiddetto Recall istantaneo: il sistema operativo crea un indice semantico delle attività dell'utente, scattando screenshot periodici delle attività e riconoscendo gli oggetti presenti nell'immagine.

In questo modo l'utente può farsi aiutare a Copilot per ritornare a un momento precedente dell'attività che sta conducendo. È possibile configurare la funzionalità perché escluda certi siti o applicazioni dal salvataggio.

In aggiunta a tutto ciò ci sono funzioni attese, come quelle dedicate alla generazione di contenuti: Cocreator unisce un'indicazione testuale alla bozza di un disegno per generare immagini; Restyle Image modifica le fotografie applicando gli stili predefiniti.

Inoltre, le app che integrano funzioni di Intelligenza Artificiale - come Photoshop, o DaVinci Resolve Studio, o Premiere Pro - possono sfruttare le NPU dei Copilot+ PC per offrire prestazioni migliori.

I primi Colpilot+ PC saranno messi in vendita già nel corso del mese di giugno dai produttori già citati e anche da Microsoft stessa, come parte della linea Surface.

Qui sotto, il video di presentazione dei Copilot+ PC e quello riguardante la funzione Recall.