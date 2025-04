L'iPad assomiglierà sempre più ai Mac

Con iOS 19 il tablet di Apple guadagnerà nuove funzionalità professionali per portarlo alla pari con i computer.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-04-2025] Commenti (2)

Immagine: Apple

Se iOS 19 sarà oggetto di un rifacimento dell'aspetto, iPadOS dovrebbe ricevere novità più sostanziali.

La nuova versione, che dovrebbe essere lanciata il prossimo autunno in concomitanza con i nuovi iPad, dovrebbe mostrare una riprogettazione significativa, eseguita con l'obiettivo di rendere l'esperienza d'uso dell'iPad più vicina a quella di un Mac, venendo così incontro alle richieste degli utenti professionali.

Sarebbero dunque tre le aree principali sui cui Apple si è concentrata a questo fine: il miglioramento della produttività, una gestione più avanzata del multitasking e un sistema ottimizzato per la gestione delle finestre delle applicazioni.

Le nuove funzionalità mirano a semplificare l'uso di più app contemporaneamente, con un'interfaccia che permette di ridimensionare e organizzare le finestre in modo più fluido, simile a quanto avviene su macOS.

Inoltre, il sistema operativo dovrebbe introdurre strumenti per aumentare l'efficienza lavorativa, come una gestione migliorata delle app in background e una maggiore integrazione con accessori come tastiere e trackpad.

Dettagli più precisi sul funzionamento della nuova versione del sistema emergeranno nei prossimi mesi, a mano a mano che ci si avvicinerà al lancio: quanto si è appreso sinora è infatti frutto delle indiscrezioni raccolte da Bloomberg; già in occasione della prossima WWDC, con il rilascio della prima beta, dovremmo ottenere informazioni maggiori.

L'aspetto di iPadOS 19 poi prevedibilmente si allineerà a quello previsto per iOS 19, cui abbiamo accennato all'inizio, che debutterà anch'esso alla WWDC di giugno 2025.