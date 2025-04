Outlook Classic si mangia tutta la CPU

Mentre si scrivono le email l'utilizzo del processore schizza verso l'alto.

19-04-2025

Microsoft ha confermato l'esistenza di un fastidioso bug che affligge la versione classica di Outlook per Windows, causando picchi di utilizzo della CPU fino al 30-50% durante la digitazione delle email.

Il problema viene segnalato in realtà sin dallo scorso novembre ma solo ora è stato riconosciuto dall'azienda, che ha cercato di rassicurare gli utenti promettendo indagini sulla causa da parte degli sviluppatori.

Il bug si manifesta su sistemi Windows 10 e 11, in particolare con le versioni di Microsoft 365 a partire dalla Versione 2406 Build 17726.20126, rilasciata a giugno 2024.

Gli utenti possono notare il problema aprendo Gestione Attività mentre scrivono un'email: l'utilizzo della CPU schizza a livelli elevati, portando a rallentamenti evidenti, fino congelamenti e un aumento del consumo energetico. Il bug colpisce tutti i canali di aggiornamento, inclusi Current, Monthly Enterprise e persino il programma Windows Insider, rendendolo un problema diffuso.

Poiché una soluzione definitiva ancora non c'è, Microsoft suggerisce di passare al canale di aggiornamento Semi-Annual per aggirare il problema: per farlo è necessario operare una modifica al Registro di Sistema.

Il modo più rapido di farlo, come suggerito da Microsoft stessa, è aprire un Prompt dei Comandi come amministratore e digitare il seguente comando (su un'unica riga):

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common\officeupdate /v updatebranch /t REG_SZ /d SemiAnnual

Infine, occorre aggiornare Outlook: dal menu File bisogna seguire il percorso Account Office -> Opzioni di Aggiornamento -> Aggiorna Ora.

Per chi usa Outlook Classico, il consiglio è monitorare Gestione Attività per confermare il problema e, se viene rilevato, considerare il sistema proposto per aggirarlo.