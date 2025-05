Buffalo Japan festeggia 50 anni con un HDD trasparente

Lo storico Skeleton Hard Disk torna in versione da collezione.

Immagine: Buffalo

In occasione del proprio cinquantesimo anniversario Buffalo Japan ha deciso di lanciare un'edizione speciale del suo Skeleton Hard Disk (HD-SKL), il primo disco rigido esterno dell'azienda, lanciato nel 1998.

La versione moderna è caratterizzata da un involucro trasparente che permette di osservare i meccanismi interni in azione. Si offre non soltanto come un oggetto funzionale, ma come un pezzo da collezione: ne saranno infatti prodotte solo 50 unità, disponibili esclusivamente tramite una lotteria tenuta in Giappone.

Il nuovo Skeleton Hard Disk, con una capacità di 4 TByte, riflette il design originale, aggiornandolo. Dotato di una finestra trasparente e di un supporto speciale, consente di vedere il movimento del braccio attuatore e dei dischi magnetici mentre lavorano, richiamo visivo alla tecnologia che ha dominato l'archiviazione dati per decenni prima dell'avvento degli SSD.

Buffalo ha incluso anche un'app dedicata disponibile solo per Windows, chiamata SeekWizard: essa permette di muovere il braccio del disco in modi «interessanti», trasformando l'HDD in una sorta di display interattivo.

Le specifiche tecniche in sé non sono all'avanguardia: si tratta di un semplice disco esterno USB da 4 Tbyte con interfaccia USB 3.2; pratico e utile, ma nulla di particolarmente eccezionale. Chiaramente, però, ciò che conta in questo caso non è l'aspetto pratico del dispositivo.