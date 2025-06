La IA di WhatsApp riassume i messaggi non letti. Ma si legge tutte le chat

Preoccupazioni per la privacy.

L'ultimo aggiornamento di WhatsApp è pensato per mettere la IA al servizio di chi si trova spesso sommerso dalle notifiche e riesce ad accumulare decine o magari centinaia di messaggi non letti, tra i quali poi deve destreggiarsi. Con la nuova funzione Message Summaries, già attiva negli Stati Uniti, WhatsApp genera infatti riassunti automatici dei messaggi non letti, sfruttando la IA di Meta.

L'intelligenza artificiale di WhatsApp effettua una scansione delle conversazioni e restituisce un riepilogo sintetico, evidenziando i punti salienti senza costringere l'utente a leggere ogni singolo messaggio. La funzione è opzionale e si attiva manualmente nelle impostazioni dell'app, dove sotto forma di pulsante Riassumi con Meta AI quando ci sono almeno tre messaggi non letti.

Il cuore della tecnologia è il Private Processing, un'infrastruttura che, secondo Meta, assicura che né Meta stessa né WhatsApp possano accedere ai contenuti delle conversazioni. I dati vengono elaborati in un ambiente protetto, al quale le richieste di elaborazione vengono inviate in modo anonimo e protette crittografia end-to-end. Inoltre, la funzione non è disponibile nelle conversazioni con l'opzione "Privacy Avanzata" attivata, rispettando così la scelta di chi preferisce evitare qualsiasi interazione con la IA. Gli utenti possono poi disattivare la funzione in qualsiasi momento tramite le impostazioni (Impostazioni > Chat > Private Processing), ma una volta che la IA ha elaborato i messaggi, non c'è modo di "cancellare" l'analisi già effettuata.

La questione della riservatezza per WhatsApp è particolarmente delicata: Meta ha una storia complessa in termini di privacy. In passato, l'azienda ha ammesso di condividere alcuni dati di WhatsApp con Facebook, nonostante le promesse iniziali di totale indipendenza. Sono precedenti come questo che alimentano lo scetticismo verso le rassicurazioni, nonostante l'azienda abbia sottolineato che «nessuno in Meta o in WhatsApp leggerà mai i tuoi messaggi o i riassunti privati».

Le implicazioni di questa tecnologia vanno oltre la semplice comodità. Da un lato, i riassunti automatici possono consentire di risparmiare tempo e migliorare l'esperienza utente, specialmente in contesti professionali o informativi. Dall'altro può risultare invasiva l'idea che una IA legga le conversazioni, anche se in modo temporaneo e locale; senza contare la possibilità che l'intelligenza artificiale prenda abbagli, creando così incomprensioni che si sarebbero potuto evitare se solo l'utente si fosse preso la briga di leggere i messaggi in prima persona. Gli utenti devono quindi valutare il compromesso: la comodità di un riepilogo rapido contro il rischio, per quanto minimo, di una gestione non trasparente dei dati o di errori.