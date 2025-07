Linux fa il boom in Europa: in un anno raddoppia la quota di mercato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-07-2025] Commenti (5)

Foto di RealToughCandy

Sarà a causa della fine del supporto ufficiale a Windows 10, fissata come sappiamo al 14 ottobre 2025? Linux sta vivendo una crescita senza precedenti in Europa: secondo i dati di StatCounter, in poco più di un anno ha aumentato la propria quota nel mercato desktop dell'83,5%, passando dal 2,84% dell'aprile 2024 al 5,21% a inizio luglio 2025.

La fine del supporto per Windows 10 ha creato una certa urgenza per i 432 milioni di dispositivi attivi in Europa (circa il 22% degli 1,4 miliardi di utenti globali di Windows, secondo StatCounter e Gartner). I requisiti di Windows 11 come il chip TPM 2.0 e le CPU moderne escludono molti PC ancora funzionanti, spingendo gli utenti verso alternative.

Linux offre un'esperienza intuitiva e spesso ispirata all'estetica di Windows, in particolare con distribuzioni user friendly come Zorin OS e AnduinOS. Supporta anche hardware datato senza sacrificare sicurezza o prestazioni: Zorin OS per esempio facilita la transizione con un Software Store che suggerisce alternative native per app Windows, mentre AnduinOS punta su modularità e leggerezza.

Il "boom" di Linux non è solo numerico. La crescita pare riflettere un cambiamento culturale: sembra che la diffidenza verso i modelli proprietari di Microsoft stia spingendo utenti privati e aziende verso l'open source. Il tutto è favorito da strategie aggressive come gli avvisi a schermo intero per passare a Windows 11.