Avanza l'euro digitale: per la BCE sarà "strumento di resilienza e inclusione"



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-09-2025]

euro digitale bce
Foto di Maryna Yazbeck.

Il progetto dell'euro digitale rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del sistema monetario europeo: questo sostiene la Banca Centrale Europea (BCE), che recentemente ha affrontato l'argomento per bocca di Piero Cipollone, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE responsabile dei mercati dei pagamenti. Egli, durante un'audizione presso la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, ha fornito un aggiornamento dettagliato sullo stato dei lavori, enfatizzando il ruolo dell'euro digitale come «strumento di resilienza e inclusione».

La presentazione di Cipollone, intitolata L'euro digitale: garantire resilienza e inclusione nei pagamenti digitali, arriva in un momento molto vicino alla conclusione della fase di preparazione, prevista per il il 31 ottobre 2025. A quel punto, il Consiglio direttivo della BCE deciderà se procedere alla fase successiva, che dovrebbe includere un progetto pilota e l'emissione effettiva, subordinata all'approvazione legislativa dell'Unione Europea.

La fase di preparazione, che segue l'indagine iniziale durata dal 2021 al 2023, si concentra su aspetti tecnici e normativi essenziali per rendere l'euro digitale operativo. Tra i progressi principali, la BCE ha pubblicato il terzo rapporto di avanzamento a luglio 2025, che descrive lo sviluppo del draft scheme rulebook, un manuale di norme progettato per armonizzare i pagamenti in euro digitale in tutta l'area euro e garantire un'esperienza utente moderna e intuitiva. Questo documento è stato rivisto dal Rulebook Development Group (RDG), un gruppo di 22 esperti provenienti da settori pubblici e privati, che ha fornito feedback su sezioni chiave come la gestione del rischio e la risoluzione delle controversie.

Dal settembre 2024, il RDG ha lavorato su revisioni specifiche, integrando le osservazioni ottenute da circa 50 partecipanti di mercato rappresentati da oltre 30 organizzazioni, inclusi sessioni con esperti su temi come la gestione dei rischi. Un aggiornamento sul lavoro del RDG è stato pubblicato ad aprile 2025, confermando che i lavori proseguono nel rispetto del piano previsto.

Articoli suggeriti:
Coinbase impone l'adozione dell’IA: licenziati programmatori che si so...
Il cripto-ladro è nella stampante e ruba un milione di dollari
Dietro le quinte delle truffe sugli investimenti in criptovalute
Attenzione ai "servizi di recupero criptovalute"

Un elemento centrale delle caratteristiche tecniche - si legge nella presentazione di settembre - è la resilienza del sistema. Cipollone ha spiegato che l'infrastruttura per l'elaborazione delle transazioni sarà distribuita in almeno tre regioni geografiche diverse, ciascuna equipaggiata con più server, per consentire il reindirizzamento automatico dei pagamenti in caso di disastri regionali o attacchi cibernetici. Questo approccio risponde a eventi recenti, come i blackout in Spagna e Portogallo nella primavera 2025 o il sabotaggio di cavi sottomarini, che hanno evidenziato la vulnerabilità dei sistemi di pagamento privati, spesso gestiti da operatori extra-UE.

Attualmente, due terzi dei pagamenti con carta nell'area euro sono elaborati da società non europee, esponendo l'economia a rischi geopolitici e commissioni elevate. L'euro digitale, emesso direttamente dalla BCE come passività della banca centrale, ridurrebbe questa dipendenza, fornendo un'alternativa pubblica e sovrana, simile al contante ma in forma digitale. Tra le innovazioni più rilevanti, i pagamenti offline rappresentano una priorità per garantire la continuità operativa. Questi saranno supportati da una validazione peer-to-peer, con transazioni di prossimità sotto una soglia specifica (ancora da calibrare) effettuate automaticamente senza connessione internet.

L'app della BCE, accessibile a tutti, permetterà poi agli utenti di accedere ai propri fondi e di cambiare istantaneamente tra diversi fornitori di servizi di pagamento, anche qualora l'app della banca personale fosse offline. I pagamenti offline saranno impostati come default, con un accredito automatico di un importo disponibile, simile a un prelievo da un ATM ma senza spostamenti fisici. La BCE sta testando soluzioni su elementi sicuri di dispositivi mobili, con esperimenti concettuali e tecnici in collaborazione con fornitori di servizi di pagamento (PSP) e commercianti per esplorare pagamenti condizionali, come quelli programmabili per usi specifici.

Consigliamo la lettura di:
Vuoi una Ferrari? Ora puoi pagarla in Bitcoin
PayPal lancia la propria criptovaluta
Necrofinanza e criptovalute: lo scoppio di Terra/Luna
La Democrazia della Sorveglianza

Per quanto riguarda il tema dell'inclusione finanziaria, Cipollone ha ribadito che l'euro digitale sarà «inclusivo fin dalla progettazione». Interfacce adattive, comandi vocali, caratteri ingranditi e lettori di schermo saranno integrati nell'app per supportare persone con disabilità o scarsa alfabetizzazione digitale. La BCE collabora con enti nazionali - autorità locali, biblioteche e uffici postali - per offrire assistenza e accesso gratuito, riducendo il rischio di esclusione. Per i commercianti, l'euro digitale offrirà pagamenti gratuiti per funzionalità base, riducendo commissioni da circuiti internazionali e aumentando il potere contrattuale.

L'euro digitale si distingue dalle criptovalute per il suo status di moneta legale emessa da un'istituzione pubblica, con valore stabile e sostenuto dalla BCE, non soggetto a volatilità. I promotori affermano che contribuirà all'autonomia strategica europea, contrastando l'espansione di stablecoin in dollari (promosse dal Genius Act USA del 2025) e fornendo un'alternativa ai pagamenti digitali dominati da non-europei.

Articoli raccomandati:
CEO muore portando con sé la password, persi 126 milioni di euro in criptov...
Stallman contro i Bitcoin: Non proteggono la privacy degli utenti
Preside generava criptovalute a scuola: licenziato per furto di elettricità
Anche le lavatrici oggi sono un obiettivo per i cybercriminali

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il cantante che vuol creare un vero Wakanda con le criptovalute
Le parole di Internet: cryptojacking

Commenti all'articolo (1)


zeross
Un ulteriore passo nella guerra fredda digitale tre Unione Europea e Stati uniti d'America, dopo le maximulte comminate a Google, nei giorni scorsi, in forza delle leggi europee che tanto le Big Tech americane odiano, ecco un attacco che si sta preparando sul versante forse pił sensibile per gli Americani, ovvero quello monetario, dove... Leggi tutto
9-9-2025 23:24
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Negli ultimi due anni, quante volte hai formattato l'hard disk del PC?
Nessuna
Una
Un paio
Quattro o cinque
Una decina
Di pił

Mostra i risultati (4384 voti)
Settembre 2025
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 10 settembre
2024
L'obbligo dei 14 anni per gli smartphone
2022
Dati a spasso nel cloud
2021
Arrivano gli occhiali “smart” di Facebook
2020
Facebook ti paga se disattivi l'account
2019
Antibufala: le foto di raggi spaziali che causano incendi nei boschi
2018
Falla 0-day in Windows, i cybercriminali hanno iniziato gli attacchi
2017
Bug in Android Oreo consuma tutto il traffico dati
2016
Truffatori online rubano 40 milioni di euro a un'azienda tedesca
2015
La lista dei telefonini con malware preinstallato all'acquisto
2014
Gmail, pubblicate le password di 5 milioni di account
2013
Google, i trucchi per utilizzarlo al meglio
2012
Un collegio di garanti per le elezioni on line di Grillo
2011
Intel: i prossimi Ultrabook saranno simili ai tablet
2010
Due tera di musica e film con Western Digital
2009
In prova: Iomega eGo Portable Hard Drive
2008
In prova: Nuance Pdf Converter Professional 5
2004
Sostenere Isole nella Rete
2003
Una community per giocare gratis
2002
La cultura dell'immagine digitale
2001
Processo Microsoft: la svolta
Olimpo Informatico


 
web metrics