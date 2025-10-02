FRITZ!Shop apre in Italia: acquisti diretti dal produttore e supporto per reti e smart home



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-10-2025]

fritzshop
Immagine: Fritz!

L'ex AVM ha recentemente cambiato nome in Fritz! L'azienda tedesca specializzata in soluzioni di networking domestico ha inaugurato il FRITZ!Shop online per il mercato italiano. Questa mossa segna l'espansione di un servizio già attivo in altri Paesi europei come Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia e Spagna e consente agli utenti di acquistare prodotti FRITZ! senza intermediari.

Gli ordini gestiti dal sito ufficiale offrono spedizioni entro 2-3 giorni lavorativi e opzioni di pagamento standard come carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Un aspetto importante è l'integrazione con servizi di assistenza: consulenza telefonica gratuita per la configurazione, supporto post-vendita per gli aggiornamenti firmware via FRITZ!OS e gestione dei resi entro 30 giorni senza costi aggiuntivi. La Banca Dati Informativa, accessibile 24/7, fornisce guide dettagliate su installazione e ottimizzazione, replicando l'esperienza dei canali tradizionali ma con un contatto diretto con l'azienda.

Sebbene non siano previste variazioni di prezzo a favore degli utenti rispetto ai rivenditori utilizzati sinora, il FRITZ!Shop dovrebbe offrire alcuni vantaggi, per esempio uno stock sempre fornito. Accorciando la catena di distribuzione garantisce una certa difesa dagli aumenti improvvisi, in quanto rifornito direttamente dall'azienda. Frtiz! garantisce disponibilità diretta e firmware personalizzati per il mercato italiano e assicura la disponibilità di opzioni specifiche per il nostro Paese, come la presenza della presa italiana sui prodotti come il FRITZ!Repeater 3000 AX. Questo canale si affianca alla rete esistente senza sostituirla, mantenendo le collaborazioni con i rivenditori.

