Teenager spaventano genitori con immagini fake di senzatetto in casa. La polizia interviene davvero

''Fino a che, all'alba del terzo giorno, la polizia si inc@zzò davvero'' (cit.)



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-10-2025]

adolescenti fake ia senzatetto
Foto di Daniel van den Berg.

Negli Stati Uniti sta sollevando preoccupazioni un nuovo fenomeno virale, l'ennesima sfida su TikTok. Alcuni adolescenti stanno utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale integrati in molte app - come per esempio Snapchat - per generare immagini fotorealistiche di persone dall'aspetto trasandato e collocate digitalmente all'interno delle proprie abitazioni. Le immagini vengono poi inviate ai genitori con messaggi ambigui del tipo «L'ho fatto entrare per usare il bagno» o «Dice che vi conoscete dall'università» con l'intento di provocare panico e registrare le reazioni per condividerle online.

Se pubblicato su TikTok, il contenuto di questi scherzi spesso ha raggiunto milioni di visualizzazioni; le conseguenze però non sono sempre innocue. Temendo che i figli avessero fatto entrare un senzatetto dagli intenti poco chiari, in diversi casi i genitori hanno reagito contattando le forze dell'ordine, convinti che un intruso si trovasse realmente in casa. Le autorità sono intervenute con la massima priorità, trattando la segnalazione come una potenziale emergenza e in alcuni casi mobilitando anche unità SWAT. Il comandante Andy McKinney della polizia di Round Rock (in Texas, USA) ha dichiarato che simili chiamate possono generare situazioni ad alto rischio, sia per gli agenti che per i civili coinvolti.

Il dipartimento di polizia di Salem in Massachusetts ha condannato pubblicamente il trend; ha sottolineato come questi scherzi disumanizzino le persone senza fissa dimora e rafforzino stereotipi negativi, senza contare lo spreco di risorse pubbliche. Ogni intervento su una chiamata fasulla sottrae tempo e personale a emergenze reali, aggravando la pressione su un sistema già sovraccarico.

Oltre all'aspetto operativo, il fenomeno solleva interrogativi più ampi sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Le immagini prodotte da questi strumenti sono sufficientemente realistiche da ingannare anche osservatori attenti, soprattutto se visualizzate rapidamente su uno smartphone. Ottenere un risultato simile un tempo avrebbe richiesto competenze avanzate in fotoritocco; oggi bastano pochi secondi e un'app gratuita.

Articoli raccomandati:
Sfida su TikTok manda in ospedale un bambino
Ennesima sfida pericolosa su TikTok: ingerire il detersivo
Sfida su TikTok costringe ad aggiornare 8 milioni di auto
Sfida su TikTok: cucinare il pollo nello sciroppo della tosse

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
“Alexa, proponimi una sfida” “Metti le dita nella presa”

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Science ha pubblicato una classifica di 10 grandi scoperte avvenute nel 2011. Quale ritieni che sia la più significativa?
Nuovi metodi per la lotta all'AIDS. I trattamenti somministrati alle persone infette da HIV riducono il tasso di trasmissione: si potranno elaborare nuove strategie.
L'origine delle meteoriti. La missione giapponese Hayabusa ha scoperto che le meteoriti che più comunemente cadono sulla Terra provengono da un unico gruppo di asteroidi.
Luce sull'origine dell'uomo. Molte persone hanno ancora tracce di DNA arcaico, frutto di incroci avvenuti nella preistoria.
I meccanismi della fotosintesi. Scienziati giapponesi hanno scoperto la proteina usata dalle piante per separare acqua e ossigeno. Potrebbe aprire la strada per produrre energia pulita.
Gas primordiale. Sono state scoperte delle nubi di gas primordiale, rimaste nelle condizioni in cui si trovavano poco dopo il Big Bang.
Microbioma. I microbi che abitano nel nostro corpo non sono casuali ma appartengono a tre enterotipi, uno dei quali dominante. Conoscerli può aiutare a elaborare strategie personalizzate contro le malattie.
Vaccino contro la malaria. La sperimentazione ha fornito i primi risultati promettenti dopo anni infruttuosi.
Esopianeti. Le scoperte di Kepler hanno scovato dei "fratelli" della Terra che li costringeranno a rivedere le teorie sulla formazione dei pianeti.
Zeoliti sempre più efficienti ed economiche. Le zeoliti sintetiche sono minerali usati come "setacci molecolari" per ottenere la benzina dal petrolio, per purificare l'acqua o l'aria.
Prevenire l'invecchiamento. Eliminare le celle più vecchie, non più in grado di dividersi, si è rivelato un buon metodo per mantenerci sani più a lungo.

Mostra i risultati (5363 voti)
Ottobre 2025
n. 4007 del 16-10-2025
Caricabatterie universale: dal 2028 in UE obbligatori USB-C e cavi rimovibili. Per la sostenibilità
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 ottobre
2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autora...
2024
Windows 11 24H2 occupa un sacco di spazio su disco
2023
Google Immagini, arriva la IA generativa
2022
Pubblicità su Netflix, ora c'è la data
2021
KDE compie 25 anni
2020
Quel motivetto che hai in testa? Se lo fischietti, Google lo indovina
2019
Windows 7 a fine vita, Microsoft importuna coi pop-up
2017
Il ransomware per Android che blocca lo smartphone due volte
2016
Perché gli smartphone prendono fuoco?
2015
Ma a chi possono mai interessare i miei dati?
2014
SIAE, una picconata al monopolio
2013
Nobel immeritati
2012
La bicicletta di cartone
2011
iFlashDrive: chiavetta Usb e iCosi insieme
2010
Aumentano le migrazioni da Windows a Linux
2009
Niente scanner per i bambini all'aeroporto
2008
In prova: McAfee Total Protection 2009
2007
Pole Position è per sempre
2006
Divertimento al cubo... di Rubik
2004
Ma che cavolo dice Gandhi?
2003
I taiwanesi mangiano i bambini!
2002
Informatica ed economia sostenibile
2001
A quando in Italia un Museo Nazionale delle Telecomunicazioni?
Olimpo Informatico


 
web metrics