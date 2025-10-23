YouTube introduce il timer giornaliero per gli Shorts: per evitare lo scrolling compulsivo



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-10-2025]

youtube timer shorts
Foto di Vitaly Gariev.

YouTube sta rendendo disponibile una nuova funzione che consente agli utenti di impostare un limite giornaliero per la visualizzazione degli Shorts, i video brevi pensati per competere con TikTok e Instagram Reels e che rischiano di creare una certe dipendenza negli utenti, che possono finire a "scrollare" da un video all'altro anche per ore. Il timer è accessibile dalle impostazioni dell'app mobile e consente di definire un tetto massimo di minuti da dedicare agli Shorts ogni giorno. Una volta raggiunto il limite, l'app mostra un messaggio che informa l'utente della sospensione dello scrolling. Tuttavia il blocco non è rigido: il messaggio può essere ignorato e la visione può proseguire, rendendo la funzione più simile a un promemoria che a un vero e proprio vincolo.

YouTube ha già introdotto in passato strumenti analoghi come Take a Break (Fa' una pausa) e Bedtime Reminder (È ora di andare a letto), che invitavano gli utenti a interrompere la visione dopo un certo intervallo o in una fascia oraria prestabilita. Il nuovo timer per gli Shorts si distingue per essere specificamente mirato a una tipologia di contenuto che, per sua natura, favorisce la fruizione compulsiva.

Al momento il timer non è integrato con i controlli parentali, il che significa che i genitori non possono ancora impostare limiti non aggirabili per i figli. YouTube ha dichiarato che questa possibilità sarà introdotta nel corso del 2026, con una versione del timer non disattivabile per gli account gestiti da adulti responsabili.

La decisione di introdurre il timer arriva in un momento in cui le piattaforme social sono sotto pressione per il presunto impatto negativo sulla salute mentale, in particolare tra i più giovani. Secondo Bloomberg Law, sono attualmente pendenti circa 2.000 cause legali negli Stati Uniti contro aziende del settore, con l'accusa di aver progettato meccanismi che deliberatamente creano dipendenza. In questo contesto YouTube afferma di voler bilanciare l'offerta di contenuti con strumenti che favoriscano un uso più consapevole, pur mantenendo la libertà di scelta dell'utente.

Consigliamo la lettura di:
YouTube lancia Premium Lite: l'abbonamento economico (quasi) senza spot ma c...
YouTube, il doppiaggio automatico dei video sincronizza il labiale. Anche in ita...
YouTube "migliora" gli Shorts con la IA senza avvisare: gli autori insorgono e c...
Vent'anni di YouTube, la nuova televisione

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
YouTube Shorts arriva in Italia per far guerra a TikTok
YouTube sfida TikTok con Shorts

Commenti all'articolo (2)

{ramasandiran}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
23-10-2025 15:25

Homer S.
A me questa cosa dello spacciatore che dice al tossico: "Ancora? Ma l'hai presa ieri! Perché non ti fai una bella pizza piuttosto?" dice moooolto del livello raggiunto... :shit:
23-10-2025 14:19
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Stai installando un'applicazione. Cosa fai quanto compare il contratto di licenza?
Lo leggo attentamente e poi faccio click su “Accetto”
Do un sguardo al testo e poi accetto
Dipende dall'applicazione. A volte leggo il contratto di licenza
Non leggo mai il contratto di licenza. È davvero indispensabile?
Leggo il contratto di licenza dopo aver installato l'applicazione

Mostra i risultati (1536 voti)
Ottobre 2025
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
WhatsApp, arrivano i nomi utente: presto sarà possibile prenotare quello preferito
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultimate convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 23 ottobre
2025
Reddit Answers arriva in Italia: la IA conversazionale risponde alle domande deg...
2024
WordPress, già bucati 6.000 siti da un malware ruba-credenziali
2023
Windows 11, BitLocker dimezza le prestazioni degli SSD
2022
Le parole di Internet: fork bomb
2021
Da Apple un panno da 25 euro per la pulizia degli schermi
2020
Gasolio addio, FS vuole i treni a idrogeno
2019
L'auto solare che purifica l'aria dell'abitacolo con il muschio
2018
Ladri rubano una Tesla Model S armati soltanto di tablet e smartphone
2017
Epic fail: 30 milioni di dati personali riservati messi online
2016
Hackerato l'iPhone 6S protetto da password e impronta digitale
2015
Il Samsung Galaxy S7 arriva a gennaio
2014
Google identifica l'utente con una chiavetta USB
2013
iPad Air, il tablet più sottile del mondo
2012
Il telefono col display Full HD
2011
iPhone 4s, i prezzi italiani
2010
Furto virtuale ma l' indagine è reale
2009
Il manager che amava i blogger
2008
Il blog dei broker disperati
2007
La difficile ascesa dei desktop Linux
2006
Domande a Rossi su Tavaroli
2005
Adsl a consumo, paghi l'assistenza
2004
VoIP in ascesa
2003
Alla ricerca del file perduto
2002
Telecom Italia compra il Corriere della Sera?
2001
Quella maledetta carbon copy
Olimpo Informatico


 
web metrics