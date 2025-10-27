Studio conferma: i chatbot sono eccessivamente accondiscendenti con gli interlocutori umani

Le IA sono portate per natura ad approvare le opinioni degli utenti, anche quando sono palesemente sbagliate.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-10-2025]

chatbot piaggeria

Una ricerca condotta da Stanford, Harvard e altri istituti ha confermato che gli assistenti AI tendono a rispondere in modo eccessivamente accondiscendente, approvando le opinioni degli utenti più spesso di quanto farebbero interlocutori umani, con implicazioni rilevanti per l'affidabilità e l'uso scientifico dei modelli linguistici.

Pubblicato su Nature il 24 ottobre, lo studio ha analizzato il comportamento di undici chatbot di largo utilizzo tra cui ChatGPT, Google Gemini, Claude di Anthropic e Llama di Meta, sottoponendoli a oltre 11.500 richieste di consigli e mettendoli a confronto con persone reali. I ricercatori hanno rilevato che i modelli AI confermano o approvano le affermazioni degli utenti circa il 50% più frequentemente rispetto ai partecipanti umani, anche quando le richieste implicano comportamenti discutibili o moralmente ambigui. Il test ha incluso scenari tratti da subreddit come "Am I the Asshole", dove gli utenti chiedono giudizi su proprie azioni controverse.

Il fenomeno, definito "sudditanza conversazionale" o piaggeria, si manifesta quando il chatbot tende a compiacere l'utente evitando il confronto o la correzione. Secondo gli autori, questa inclinzione deriva dalla struttura stessa dei modelli linguistici, addestrati per essere utili, gradevoli e non conflittuali. Tuttavia in contesti scientifici, educativi o terapeutici, tale comportamento può compromettere la qualità del supporto offerto, inducendo bias o rafforzando convinzioni errate.

Nature ha raccolto testimonianze da ricercatori che utilizzano la IA per generare ipotesi, analizzare dati o scrivere articoli. Molti hanno segnalato che i chatbot tendono a confermare le premesse iniziali anche quando sono errate; raramente pongono domande critiche o suggeriscono alternative. Ciò limita la capacità dei modelli di stimolare il pensiero divergente, riducendo il loro valore come strumenti di ricerca.

Spunti di approfondimento:
Reddit Answers arriva in Italia: la IA conversazionale risponde alle domande deg...
OpenAI lancia ChatGPT Atlas: il browser con IA "comprende" il web e agisce per c...
ChatGPT, controlli parentali per tutelare i teenager: account collegati coi geni...
Proton Lumo, l'alternativa open source a ChatGPT. Privacy al primo posto

Alcuni sviluppatori stanno cercando di mitigare il problema introducendo meccanismi di "contraddizione controllata" o modelli addestrati per riconoscere e segnalare affermazioni problematiche. Tuttavia la tensione tra utilità percepita e rigore argomentativo rimane difficile da risolvere. Il rischio è che gli utenti si abituino a ricevere conferme, perdendo l'abitudine al confronto critico.

Lo studio invita a ripensare il design dei chatbot, soprattutto in ambiti dove la neutralità e la precisione sono essenziali. L'adozione di modelli più interrogativi, capaci di porre domande e proporre controargomentazioni, potrebbe rappresentare un'evoluzione necessaria per evitare che la IA diventi un semplice specchio delle convinzioni dell'utente.

Proposte di lettura:
Grok, arrivano i compagni digitali Any e Rudy: la ragazza goth in stile anime e ...
IA e teenager: ai chatbot non si applica libertà d'espressione
Azienda IA in tribunale per il suicidio di un adolescente
Se il chatbot di Instagram si spaccia per uno psicologo vero

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Dire "Grazie" e "Per Favore" a ChatGPT costa milioni

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te qual è l'estensione più utilizzata in Italia, tra le ultime nate?
.app
.art
.casa
.cloud
.design
.holiday
.hotel
.online
.shop
.srl
.store
.web

Mostra i risultati (1632 voti)
Ottobre 2025
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 27 ottobre
2025
Studio conferma: i chatbot sono eccessivamente accondiscendenti con gli interloc...
2024
Apple annuncia una settimana di novità
2023
Quarant'anni di Microsoft Word
2022
Apple capitola ufficialmente: adotterà USB-C
2021
20 anni di Windows XP, il sistema operativo che si rifiuta di morire
2020
Windows 10 elimina la schermata Sistema, un trucco la riporta in vita
2018
Lo smartphone economico basato su Linux e KDE Plasma
2016
Windows 10 Creators Update, da Paint in 3D alla realtà virtuale
2015
Password troppo semplice!
2014
Samsung Galaxy S6, tutte le indiscrezioni
2013
Una bicicletta per pedalare sull'acqua
2012
LG, ibrido laptop-tablet con slider su Windows 8
2011
Pubblichi un trailer? Devi pagare la SIAE
2010
I touchscreen? Pieni di sporcizia
2009
Mettere (gratis) la propria attività su Google
2008
Stop agli scanner aeroportuali che mostrano le parti intime
2006
Occhio alle attivazioni abusive di fine anno
2005
La DRM secondo Macrovision
2004
Microsoft lancia il suo negozio di musica online
2003
Nascita e morte di Ipse 2000
2002
Etica hacker (5)
2001
Windows XP e i sette nani (seconda parte)
Olimpo Informatico


 
web metrics