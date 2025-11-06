WhatsApp arriva su Apple Watch: si possono leggere i messaggi, rispondere e inviare vocali dal polso



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-11-2025]

WhatsApp è ora disponibile come app nativa su Apple Watch, offrendo l'esperienza di messaggistica direttamente dal polso promessa da tempo. L'app ufficiale consente ora di leggere intere conversazioni, inviare messaggi testuali o vocali, visualizzare immagini e sticker e ricevere notifiche di chiamata.

L'app è compatibile con Apple Watch Series 4 e versioni successive, a condizione che il dispositivo sia aggiornato a watchOS 10 o superiore. Non si tratta di un'app indipendente: richiede la connessione con un iPhone ma amplia notevolmente le possibilità di interazione rispetto al passato. Gli utenti possono ora accedere alla cronologia completa delle chat, dettare o scrivere messaggi, inviare note vocali e reagire ai messaggi con emoji. Le immagini e gli sticker vengono visualizzati in modo più nitido, rendendo l'esperienza più simile a quella su smartphone.

Meta sostiene che la sicurezza resta un punto fermo: anche su Apple Watch le comunicazioni sono protette da crittografia end-to-end. L'app supporta inoltre le notifiche di chiamata, permettendo di vedere chi stia chiamando senza dover estrarre il telefono. Questa versione rappresenta un miglioramento per chi utilizza WhatsApp come principale strumento di comunicazione e desidera restare connesso anche durante attività come sport, spostamenti o riunioni, quando l'uso dello smartphone può risultare scomodo.

Meta ha dichiarato che questa è solo la prima versione dell'app per Apple Watch e che sono previste ulteriori funzionalità nei prossimi aggiornamenti. L'integrazione più profonda con watchOS potrebbe aprire la strada a nuove modalità di interazione, come risposte intelligenti o gestione delle chat di gruppo direttamente dall'orologio.

