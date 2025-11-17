Mozilla lancia AI Window: un assistente in Firefox che non invade la navigazione



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-11-2025]

firefox ai window
Immagine: Mozilla

Mozilla ha svelato la propria visione circa l'integrazione dell'intelligenza artificiale in Firefox, sottolineando come l'approccio sarà guidato da principi di «apertura, trasparenza e libertà di scelta». L'azienda ha chiarito che non intende imporre strumenti di IA agli utenti, ma offrire opzioni facoltative che possano essere attivate o disattivate a seconda delle preferenze personali.

La novità principale di questo approccio è la funzione denominata AI Window, una modalità aggiuntiva che si affiancherà alle finestre standard e private di Firefox. AI Window offrirà uno spazio separato in cui l'utente potrà interagire con un assistente virtuale senza interrompere la navigazione. L'assistente sarà in grado di riassumere articoli, spiegare contenuti complessi, suggerire informazioni aggiuntive e fornire supporto contestuale. Mozilla ha sottolineato che l'uso sarà completamente opzionale e che l'utente manterrà il pieno controllo sulla gestione dei dati e sull'attivazione della funzione.

La strategia di Mozilla - spiega l'azienda - si basa su tre principi fondamentali: apertura, possibilità di scelta e responsabilità. L'intento è permettere agli utenti di selezionare il modello di IA preferito, di limitarne l'uso o di disattivarlo del tutto. In questo modo, Firefox si propone come alternativa a soluzioni che vincolano l'utente a un unico fornitore o che integrano la IA in maniera invasiva. L'obiettivo dichiarato è garantire che l'intelligenza artificiale sia uno strumento utile ma non obbligatorio, e che resti coerente con la filosofia di un web aperto e accessibile.

Parallelamente Mozilla ha ricordato altre funzionalità di IA già disponibili in Firefox, come il chatbot integrato nella barra laterale su desktop e la funzione Shake to Summarize su iOS, che consente di ottenere rapidamente un riassunto della pagina in lettura scuotendo il dispositivo. Queste sperimentazioni hanno permesso di raccogliere feedback dagli utenti e di affinare l'approccio, preparando il terreno per l'AI Window. L'azienda ha anche aperto una lista di attesa per chi desidera testare la nuova funzione e contribuire con suggerimenti.

Articoli raccomandati:
Firefox cambia volto: Mozilla presenta Kit, la mascotte ridisegnata per il web m...
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratui...
I browser con la IA sono peggio degli utenti: cascano in truffe a cui nessuno ab...
Firefox 138, la barra degli indirizzi diventa un centro di comando

Pressoché ogni browser - con l'eccezione di Vivaldi - si sta muovendo verso l'integrazione di funzioni di intelligenza artificiale: Chrome ha integrato funzioni basate su Gemini, Edge ha sviluppato Copilot e numerosi progetti minori hanno costruito interi browser attorno ai chatbot. Mozilla punta a differenziarsi con un modello che privilegi la libertà dell'utente e la possibilità di scegliere se e come utilizzare l'intelligenza artificiale. Questa scelta potrebbe attrarre chi cerca un equilibrio tra innovazione e rispetto della privacy.

Resta da vedere se Mozilla sarà capace di rendere l'AI Window uno strumento realmente utile e al tempo stesso discreto, evitando di trasformarlo in un elemento invasivo. Se l'esperimento avrà successo, Firefox potrebbe ottenere attenzione come browser indipendente capace di proporre un approccio alternativo all'integrazione dell'intelligenza artificiale, mantenendo fede alla propria missione ufficiale di promuovere un web aperto e sotto il controllo degli utenti.

Ti raccomandiamo anche:
Firefox inizia finalmente a supportare le PWA
LibreWolf, il fork di Firefox che rispetta davvero la privacy
Firefox, cambiano i Termini di Utilizzo dopo le proteste
Firefox, polemiche per i nuovi termini di utilizzo

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Firefox rinuncia all'opzione Do Not Track

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
La sopravvivenza di alcune tecnologie "da ufficio" sarà messa a dura prova. Secondo te, quale tra queste non sopravviverà?
Le calcolatrici
Gli scanner
Gli schedari
I telefoni da scrivania
Le bacheche
I compact disc
I boccioni dell'acqua
I post-it
Le chiavette USB

Mostra i risultati (5289 voti)
Novembre 2025
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 novembre
2025
Il PC desktop che si monta come i Lego: addio cavi, assemblaggio semplice
2024
La Basilica di S. Pietro ora si visita in 3D comodamente da casa
2023
Il cloud gaming di Amazon sbarca in Italia
2022
Se Twitter chiude, come faccio a scaricare i miei tweet?
2021
Come si diventa pirati audiovisivi? Seguendo il calcio
2020
Chi ha spostato un miliardo di dollari in bitcoin?
2018
YouTube, arrivano i film gratuiti (ma con la pubblicità)
2016
La norma che obbliga le auto elettriche a far rumore
2015
Antibufala: allarme per virus ''on est tous Paris''
2014
In prova: AVM Fritz!Fon C4
2013
La telecinesi
2012
Io, Beppe Grillo e la Rete: intervista a Vittorio Bertola
2011
Le cinque foto più belle di Flickr
2010
Il pappagallo che faceva da palo
2009
La memoria Usb che sembra una carta di credito
2008
Il meglio del forum Cellulari e smartphone
2007
Scoprire Vista
2006
Gli hacker di Telecom al Corsera
2005
Il portatile a manovella debutta a Tunisi
2004
Volevo solo dormirle addosso
2003
La fabbrica delle bufale on line
2002
Dagli al Selector!
Olimpo Informatico


 
web metrics