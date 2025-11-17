Mozilla lancia AI Window: un assistente in Firefox che non invade la navigazione

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-11-2025] Commenti

Immagine: Mozilla

Mozilla ha svelato la propria visione circa l'integrazione dell'intelligenza artificiale in Firefox, sottolineando come l'approccio sarà guidato da principi di «apertura, trasparenza e libertà di scelta». L'azienda ha chiarito che non intende imporre strumenti di IA agli utenti, ma offrire opzioni facoltative che possano essere attivate o disattivate a seconda delle preferenze personali.

La novità principale di questo approccio è la funzione denominata AI Window, una modalità aggiuntiva che si affiancherà alle finestre standard e private di Firefox. AI Window offrirà uno spazio separato in cui l'utente potrà interagire con un assistente virtuale senza interrompere la navigazione. L'assistente sarà in grado di riassumere articoli, spiegare contenuti complessi, suggerire informazioni aggiuntive e fornire supporto contestuale. Mozilla ha sottolineato che l'uso sarà completamente opzionale e che l'utente manterrà il pieno controllo sulla gestione dei dati e sull'attivazione della funzione.

La strategia di Mozilla - spiega l'azienda - si basa su tre principi fondamentali: apertura, possibilità di scelta e responsabilità. L'intento è permettere agli utenti di selezionare il modello di IA preferito, di limitarne l'uso o di disattivarlo del tutto. In questo modo, Firefox si propone come alternativa a soluzioni che vincolano l'utente a un unico fornitore o che integrano la IA in maniera invasiva. L'obiettivo dichiarato è garantire che l'intelligenza artificiale sia uno strumento utile ma non obbligatorio, e che resti coerente con la filosofia di un web aperto e accessibile.

Parallelamente Mozilla ha ricordato altre funzionalità di IA già disponibili in Firefox, come il chatbot integrato nella barra laterale su desktop e la funzione Shake to Summarize su iOS, che consente di ottenere rapidamente un riassunto della pagina in lettura scuotendo il dispositivo. Queste sperimentazioni hanno permesso di raccogliere feedback dagli utenti e di affinare l'approccio, preparando il terreno per l'AI Window. L'azienda ha anche aperto una lista di attesa per chi desidera testare la nuova funzione e contribuire con suggerimenti.

Pressoché ogni browser - con l'eccezione di Vivaldi - si sta muovendo verso l'integrazione di funzioni di intelligenza artificiale: Chrome ha integrato funzioni basate su Gemini, Edge ha sviluppato Copilot e numerosi progetti minori hanno costruito interi browser attorno ai chatbot. Mozilla punta a differenziarsi con un modello che privilegi la libertà dell'utente e la possibilità di scegliere se e come utilizzare l'intelligenza artificiale. Questa scelta potrebbe attrarre chi cerca un equilibrio tra innovazione e rispetto della privacy.

Resta da vedere se Mozilla sarà capace di rendere l'AI Window uno strumento realmente utile e al tempo stesso discreto, evitando di trasformarlo in un elemento invasivo. Se l'esperimento avrà successo, Firefox potrebbe ottenere attenzione come browser indipendente capace di proporre un approccio alternativo all'integrazione dell'intelligenza artificiale, mantenendo fede alla propria missione ufficiale di promuovere un web aperto e sotto il controllo degli utenti.