Windows ARM guadagna terreno. Centinaia di app e giochi girano grazie all'aggiornamento di Prism



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2025]

update prism windows arm giochi
Foto di Triyansh Gill.

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento importante per Prism, l'emulatore che consente l'esecuzione di applicazioni x86 su dispositivi Windows basati su architettura ARM. La novità principale riguarda l'introduzione del supporto alle estensioni vettoriali AVX e AVX2, insieme a ulteriori set di istruzioni come BMI, FMA e F16C. Questo ampliamento permette di eseguire software che fino a oggi risultavano incompatibili, tra cui diversi giochi e applicazioni creative.

Prism è un componente centrale della piattaforma Windows on ARM. Il suo compito è tradurre in tempo reale le istruzioni x86 in codice ARM64, rendendo possibile l'utilizzo di programmi non nativi. Con l'aggiornamento, la compatibilità si estende a centinaia di titoli, inclusi software professionali come Ableton Live e giochi che richiedono istruzioni avanzate per la grafica e la fisica.

L'aggiornamento arriva in concomitanza con il debutto dei nuovi laptop basati su processori Qualcomm Snapdragon X, le cui nuove versioni saranno presentate al prossimo CES. Questi dispositivi rappresentano la seconda generazione di PC Windows on ARM e puntano a migliorare prestazioni e autonomia, offrendo un'alternativa concreta ai sistemi x86 tradizionali. Il supporto alle estensioni AVX e AVX2 è particolarmente rilevante per il settore dei videogiochi. Molti titoli moderni si basano su queste istruzioni per calcoli complessi e la loro assenza aveva limitato la compatibilità. Con Prism aggiornato, l'esperienza di gioco su Windows ARM diventa più vicina a quella offerta dai PC con processori Intel e AMD.

Anche il settore creativo beneficia dell'aggiornamento. Applicazioni di editing audio e video, modellazione 3D e grafica avanzata possono ora funzionare senza errori di compatibilità. Questo amplia il ventaglio di strumenti disponibili per professionisti e studenti che scelgono dispositivi ARM. Microsoft ha dichiarato che Prism continuerà a ricevere miglioramenti, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il divario tra software nativo x86 e l'emulazione su ARM. La big tech di Seattle punta a garantire che la maggior parte delle applicazioni Windows possa essere eseguita senza modifiche da parte degli sviluppatori.

L'aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia che vede Microsoft e Qualcomm collaborare per rafforzare l'ecosistema Windows on ARM. I nuovi laptop Snapdragon X sono progettati per integrare funzionalità AI avanzate e migliorare l'efficienza energetica, rendendo la piattaforma più competitiva. Secondo i primi test, le prestazioni dell'emulazione sono aumentate sensibilmente. I benchmark mostrano una riduzione dei tempi di esecuzione e una maggiore stabilità.

