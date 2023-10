Nvidia e AMD preparano processori ARM per i Pc con Windows

Visto il successo della mossa di Apple, anche Microsoft ora vuole sganciarsi da Intel.

Se le indiscrezioni sono vere, si preparano tempi grami per Intel. Secondo quanto riporta Reuters, Nvidia sta lavorando a un processore ARM destinato ai Pc con Windows e potrebbe iniziare a venderli già entro un paio d'anni, ossia nel 2025.

A quanto pare, il passaggio di Apple a chip ARM - con notevoli guadagni sia dal punto di vista delle prestazioni che dell'efficienza energetica - ha impressionato Microsoft a tal punto che anche l'azienda di Redmond ha deciso di fare lo stesso ma, non producendo l'hardware da sé, s'è rivolta ai fornitori.

Intel, naturalmente, punta tutto sull'architettura che le ha permesso di diventare il gigante che è ma altre realtà, come per l'appunto Nvidia, hanno prestato orecchio volentieri alle proposte di Microsoft.

Accanto a Nvidia, che peraltro negli ultimi anni sta riscuotendo un notevolissimo successo nei vari campi in cui è impegnata, anche AMD avrebbe pensato a saltare sul carro di Arm.

Come per Nvidia, AMD starebbe preparando una propria proposta destinata ad arrivare sul mercato nel 2025.

L'anno indicato da entrambe le aziende non è casuale. Nel 2024, infatti, scade l'accordo esclusivo tra Microsoft e Qualcomm, che già ora e sin dal 2016 produce processori Arm per Pc con Windows ma, per l'appunto, è in un certo modo protetta e avvantaggiata dall'accordo. Quando questo sarà scaduto, altri attori potranno farsi avanti sulla scena, e Nvidia e AMD vogliono essere pronte.

Finora, le edizioni di Windows per processori Arm non hanno ottenuto praticamente alcun successo in particolare per via delle diverse limitazioni ai software più utilizzati che esse imponevano agli utenti; al prossimo giro, però, le cose dovrebbero essere diverse.

«Dagli anni ‘90 Microsoft ha imparato a non voler dipendere da Intel: non vuole dipendere da un singolo fornitore» ha dichiarato Jay Goldberg, che dirige l'azienda di consulenza D2D Advisory, a Reuters.

Se ciò è vero, la prossima versione di Windows on Arm si sarà liberata di tutte le limitazioni che mostravano le versioni precedenti, e Microsoft potrà rivolgersi a una pluralità di fornitori per i chip: «Se Arm prenderà piede sui Pc, Microsoft non permetterà che Qualcomm sia l'unico fornitore» ha affermato ancora Goldberg.

I nuovi chip creati su architettura Arm avranno inoltre delle sezioni specializzate per l'esecuzione dei compiti di Intelligenza Artificiale proprio su richiesta di Microsoft, sempre più intenzionata a spingere Windows Copilot.