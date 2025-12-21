Gli Oscar abbandonano la TV. Dal 2029 diretta mondiale esclusiva su YouTube



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-12-2025]

youtube oscar

È forse un segno dei tempi e della perdita di rilevanza della televisione a favore di Internet: dal 2029 sarà trasmessa in esclusiva su YouTube la cerimonia degli Academy Awards (gli Oscar). Annunciato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'accordo prevede una partnership pluriennale che durerà fino al 2033: non include solo la cerimonia principale ma anche contenuti collaterali come il red carpet, i Governors Awards, gli annunci delle nomination e materiali dietro le quinte. Si tratta di una svolta significativa poiché per 67 anni la trasmissione era stata affidata alla rete televisiva ABC, che manterrà i diritti fino al 2028.

La prima edizione trasmessa in streaming sarà la numero 101, prevista appunto per il 2029. L'evento sarà disponibile gratuitamente, con accesso diretto sulla piattaforma YouTube e su YouTube TV negli Stati Uniti. I termini finanziari dell'intesa non sono stati resi pubblici; numerose fonti riportano che YouTube ha superato le offerte di altri concorrenti, garantendo all'Academy una visibilità senza precedenti. La decisione è stata motivata anche dal calo degli ascolti televisivi: dai 55 milioni di spettatori registrati nel 1998 si è passati a circa 20 milioni negli ultimi anni. La migrazione verso lo streaming è stata quindi considerata una scelta strategica per recuperare pubblico: il bacino potenziale comprende i 2 miliardi di utenti che YouTube può vantare.

La piattaforma di Google non si limiterà alla trasmissione della cerimonia; diventerà anche la sede ufficiale di tutti i contenuti legati agli Oscar, con pubblicazioni distribuite durante l'anno. L'obiettivo è trasformare l'evento da appuntamento annuale a presenza costante con interviste, programmi educativi e podcast dedicati al cinema e ai protagonisti dell'industria. L'accordo rappresenta la prima volta che una delle quattro grandi cerimonie di premiazione (Oscar, Emmy, Grammy, Tony) abbandona completamente la televisione tradizionale per passare allo streaming. Netflix aveva già acquisito i diritti dei SAG Awards, ma il passaggio degli Oscar a YouTube segna un salto di scala molto più rilevante.

La partnership prevede anche l'introduzione di "strumenti di accessibilità", come sottotitoli multilingue e tracce audio dedicate. Ciò consentirà all'Academy di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. ABC trasmetterà dunque per l'ultima volta gli Oscar nel 2028, in occasione della centesima edizione. Dal 2029 la cerimonia sarà esclusivamente digitale. Questo passaggio segna la fine di un'era televisiva iniziata nel 1961, con solo una breve interruzione negli anni Settanta. La rete ha accompagnato momenti storici, gaffe celebri e discorsi memorabili, ma non ha potuto contrastare il calo degli ascolti.

Ti raccomandiamo anche:
Oscar, vittoria per l'open source grazie a Flow
L'Academy degli Oscar e la Linux Foundation insieme per l'open source ne...
Riconoscere i video manipolati con l'Intelligenza artificiale
Intelligenze artificiali per creare cartoni animati o isolare voci

La decisione dell'Academy riflette una tendenza più ampia: la progressiva perdita dei "gioielli della corona" della TV tradizionale a favore delle piattaforme streaming. Se l'esperimento con YouTube avrà successo, è probabile che anche Emmy, Grammy e Tony possano seguire la stessa strada.

Leggi anche:
Smascherato circuito di pirati cinematografici: gli addetti ai lavori di Hollywo...
I diamanti etici di Leonardo Di Caprio
Le parole di Internet: morphing
Steve Jobs vince un Grammy Award

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il film su Facebook candidato a 8 Oscar

Commenti all'articolo (1)


Danielix
Il bacino sarą pure di 2 miliardi, ma quanti saranno i babbasoni che perderanno del tempo a guardare una simile sciocchezza? Di sicuro sempre meno dei babbasoni che ancora guardano la Tv. Leggi tutto
21-12-2025 07:35
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Se fossi costretto a scegliere: un mese senza sesso o un mese senza smartphone, cosa sceglieresti?
Il problema non si pone: non faccio sesso.
Il problema non si pone: non ho uno smartphone.
Rinuncerei pił volentieri al sesso piuttosto che separarmi dallo smartphone.
Rinuncerei pił volentieri allo smartphone piuttosto che fare a meno del sesso.

Mostra i risultati (4064 voti)
Dicembre 2025
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 dicembre
2024
Intel uccide x86S
2023
Elettricità, la fine del mercato tutelato slitta a luglio 2024
2022
Il “laptop” che trasforma lo smartphone in un vero computer portatil...
2021
Log4j, stavolta ci è andata bene
2020
Windows 10, bug in ChkDsk causa schermata blu
2019
Facebook sta creando un sistema operativo per sostituire Android
2018
Pseudoscienza al potere prossimamente?
2017
BlackBerry OS non vuole morire: altri due anni di supporto
2016
Popcorn Time, arrivano i film in italiano
2015
Fondatore di The Pirate Bay crea la macchina per la pirateria
2014
La chiavetta USB che ti hackera il PC in meno di un minuto
2012
È morto l'inventore del codice a barre
2011
Apple e Google progettano i computer indossabili
2010
Wikileaks e il bug del cloud computing
2009
Garante blocca telemarketing con numeri casuali
2008
"Ho avvelenato gli omogeneizzati" ma era una bufala su YouTube
2007
I Foneros di Trastevere
2006
Telecom Italia, da Ruggiero a Caio
2005
La nuova strategia della propaganda nazista
2004
Giochi erotici col telefonino
2003
La Tv Digitale via Adsl è il futuro della Tv
2002
Lo stupido iperveloce
2001
Deep linking e dintorni
Olimpo Informatico


 
web metrics