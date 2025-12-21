Gli Oscar abbandonano la TV. Dal 2029 diretta mondiale esclusiva su YouTube

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-12-2025] Commenti (1)

È forse un segno dei tempi e della perdita di rilevanza della televisione a favore di Internet: dal 2029 sarà trasmessa in esclusiva su YouTube la cerimonia degli Academy Awards (gli Oscar). Annunciato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'accordo prevede una partnership pluriennale che durerà fino al 2033: non include solo la cerimonia principale ma anche contenuti collaterali come il red carpet, i Governors Awards, gli annunci delle nomination e materiali dietro le quinte. Si tratta di una svolta significativa poiché per 67 anni la trasmissione era stata affidata alla rete televisiva ABC, che manterrà i diritti fino al 2028.

La prima edizione trasmessa in streaming sarà la numero 101, prevista appunto per il 2029. L'evento sarà disponibile gratuitamente, con accesso diretto sulla piattaforma YouTube e su YouTube TV negli Stati Uniti. I termini finanziari dell'intesa non sono stati resi pubblici; numerose fonti riportano che YouTube ha superato le offerte di altri concorrenti, garantendo all'Academy una visibilità senza precedenti. La decisione è stata motivata anche dal calo degli ascolti televisivi: dai 55 milioni di spettatori registrati nel 1998 si è passati a circa 20 milioni negli ultimi anni. La migrazione verso lo streaming è stata quindi considerata una scelta strategica per recuperare pubblico: il bacino potenziale comprende i 2 miliardi di utenti che YouTube può vantare.

La piattaforma di Google non si limiterà alla trasmissione della cerimonia; diventerà anche la sede ufficiale di tutti i contenuti legati agli Oscar, con pubblicazioni distribuite durante l'anno. L'obiettivo è trasformare l'evento da appuntamento annuale a presenza costante con interviste, programmi educativi e podcast dedicati al cinema e ai protagonisti dell'industria. L'accordo rappresenta la prima volta che una delle quattro grandi cerimonie di premiazione (Oscar, Emmy, Grammy, Tony) abbandona completamente la televisione tradizionale per passare allo streaming. Netflix aveva già acquisito i diritti dei SAG Awards, ma il passaggio degli Oscar a YouTube segna un salto di scala molto più rilevante.

La partnership prevede anche l'introduzione di "strumenti di accessibilità", come sottotitoli multilingue e tracce audio dedicate. Ciò consentirà all'Academy di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. ABC trasmetterà dunque per l'ultima volta gli Oscar nel 2028, in occasione della centesima edizione. Dal 2029 la cerimonia sarà esclusivamente digitale. Questo passaggio segna la fine di un'era televisiva iniziata nel 1961, con solo una breve interruzione negli anni Settanta. La rete ha accompagnato momenti storici, gaffe celebri e discorsi memorabili, ma non ha potuto contrastare il calo degli ascolti.

La decisione dell'Academy riflette una tendenza più ampia: la progressiva perdita dei "gioielli della corona" della TV tradizionale a favore delle piattaforme streaming. Se l'esperimento con YouTube avrà successo, è probabile che anche Emmy, Grammy e Tony possano seguire la stessa strada.