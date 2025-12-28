Google rivoluziona Gmail: ora si può cambiare indirizzo

Dire addio ai vecchi indirizzi imbarazzanti è appena diventato più facile.

Google sta introducendo una piccola ma importante rivoluzione per tutti gli utenti di Gmail: la possibilità di modificare il proprio indirizzo di posta elettronica senza dover creare un nuovo account. La novità è stata individuata per la prima volta su una pagina di supporto ufficiale, disponibile inizialmente solo in lingua hindi. Si tratta di un cambiamento significativo, poiché per quasi vent'anni gli indirizzi Gmail sono stati considerati permanenti e non modificabili.

Per la precisione, la nuova funzione consente di sostituire l'indirizzo Gmail attuale con uno nuovo, mantenendo però invariati tutti i dati associati all'account, inclusi i messaggi, i contatti, i file su Google Drive, le foto, e l'accesso ai servizi collegati. In questo modo sparisce la necessità di creare un nuovo account e trasferire manualmente i dati quando si desidera cambiare il proprio indirizzo (magari perché quello originale, creato in gioventù, non è più ritenuto abbastanza "professionale"; un caso che capita più spesso di quanto si possa credere), un processo che spesso comportava disagi e perdita di collegamenti con servizi esterni.

La pagina di supporto aggiornata spiega che, dopo la modifica, l'indirizzo precedente rimane attivo come alias: continua così a ricevere messaggi e resta utilizzabile per l'accesso ai servizi Google. Ciò garantisce continuità e riduce il rischio di perdere comunicazioni importanti. La funzione è descritta come in «rollout graduale», il che significa che non è ancora disponibile per tutti gli utenti: dopotutto, il cambiamento è stato introdotto senza un annuncio pubblico globale e appare ancora limitata a specifiche regioni.

La possibilità di cambiare l'indirizzo Gmail è regolata da alcune condizioni. Gli utenti possono infatti cambiare l'indirizzo Gmail fino a un massimo di tre volte; una volta operata una variazione, non è possibile farne un'altra per 12 mesi. Google specifica anche che la funzione potrebbe non essere disponibile per account gestiti da organizzazioni o per quegli indirizzi che violano le linee guida sui nomi utente. Operativamente, la modifica dell'indirizzo avviene tramite la sezione Informazioni personali dell'account Google, selezionando la voce relativa all'email principale.