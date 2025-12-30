Amazon cancella Prime Air in Italia. Addio alle consegne coi droni, ma L'ENAC rilancia



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-12-2025]

amazon prime air droni addio italia
Foto di David Henrichs.

Amazon ha deciso di interrompere il progetto Prime Air in Italia: l'ha comunicato ufficialmente all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). Il gigante dell'e-commerce ha notificato la sospensione delle attività di sperimentazione e la rinuncia alla certificazione LUC (Light UAS Operator Certificate), indispensabile per operazioni autonome con droni in scenari complessi. La scelta arriva dopo mesi di test condotti a San Salvo, in Abruzzo, dove erano stati effettuati i primi voli europei dei droni MK30 destinati alle consegne rapide.

Secondo quanto riportato da ENAC la comunicazione è stata definita «inattesa», pur accompagnata dal riconoscimento da parte di Amazon del lavoro svolto insieme all'ente regolatore durante la fase di sviluppo del progetto. La sospensione è stata motivata da ragioni di policy aziendale e collegata alle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo, comprese le intese con l'Agenzia delle Entrate per oltre 700 milioni di euro complessivi. Amazon ha spiegato che il contesto operativo italiano non garantisce al momento le condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo del servizio di consegna con droni. L'azienda ha sottolineato che la revisione strategica interna ha portato alla decisione di concentrare gli investimenti in altri Paesi europei, nonostante i progressi compiuti con le autorità aeronautiche italiane.

Il progetto Prime Air in Italia aveva attirato attenzione per essere stato il primo test europeo del servizio. L'area di sperimentazione comprendeva San Salvo e diversi comuni del Basso Molise, con voli autorizzati in uno spazio aereo dedicato e controllato. Le operazioni erano state rese possibili grazie alle autorizzazioni congiunte di ENAC ed ENAV, ottenute dopo un percorso tecnico iniziato nel 2023. Nonostante lo stop di Amazon, ENAC ha confermato che dal 1° gennaio 2026 sarà operativo lo U-Space San Salvo, il primo spazio aereo europeo dedicato all'integrazione tra droni e aviazione tradizionale. L'infrastruttura era già prevista da tempo e proseguirà indipendentemente dalla scelta di Amazon: rappresenterà un banco di prova per la gestione coordinata del traffico aereo a bassa quota. Lo U-Space è concepito come un ambiente regolamentato in cui droni e velivoli con equipaggio possono operare in sicurezza grazie a servizi digitali avanzati. ENAC ha precisato che l'avvio del progetto non è influenzato dalla sospensione di Prime Air e che l'area di San Salvo rimane strategica per lo sviluppo delle tecnologie UAS (Unmanned Aircraft Systems) in Italia e in Europa.

La rinuncia di Amazon alla certificazione LUC implica che la creatura di Jeff Bezos non potrà condurre operazioni autonome in scenari complessi sul territorio italiano. Introdotta dal regolamento europeo EASA, la certificazione consente agli operatori qualificati di gestire missioni senza richiedere autorizzazioni per ogni singolo volo. Amazon ha confermato che i programmi di consegna con droni proseguiranno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove sono già attive operazioni commerciali e voli di test. Secondo l'azienda, in questi Paesi il servizio è stato accolto positivamente dai clienti e si trova in una fase più avanzata di implementazione rispetto all'Europa continentale.

Articoli suggeriti:
Amazon, dal 2024 consegne coi droni anche in Italia
Just Eat mostra il futuro delle consegne del cibo a domicilio
Google sempre più vicina alle consegne con i droni negli USA
Il drone contadino che rivoluziona l'agricoltura

Il progetto italiano aveva rappresentato un tassello importante nella strategia europea di Amazon, che negli ultimi quindici anni ha investito oltre 25 miliardi di euro nel Paese, con più di 19.000 dipendenti diretti e oltre 60 sedi operative. La notizia ha avuto un impatto significativo nel settore della logistica avanzata e dell'innovazione aeronautica, poiché il progetto Prime Air era considerato un possibile acceleratore per l'adozione dei droni nelle consegne dell'ultimo miglio. Tuttavia la prosecuzione dello U-Space San Salvo indica che l'Italia vuole continuare a essere un punto di riferimento per la sperimentazione e la regolamentazione del volo autonomo, anche in assenza del contributo diretto di Amazon.

Sullo stesso tema:
I droni al servizio del fisco
DHL dà il via alle consegne coi droni
NASA: niente consegne coi droni, almeno per un po'
Google annuncia Project Wing per le consegne coi droni

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Amazon e la consegna merci coi droni
La pizzeria che consegna coi droni
Il birrificio che consegna coi droni

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Controlli su Facebook le tue (o i tuoi) ex?
No, non ci penso proprio.
A volte guardo il loro profilo o i loro gli aggiornamenti di stato.
Ś, controllo ogni loro mossa.
Le ex (o gli ex) in genere non sono miei amici di Facebook.
Ma quale Facebook! Io uso Twitter (o Google+ o altro social media).

Mostra i risultati (1985 voti)
Dicembre 2025
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
Dalla frustrazione alla performance: imprecare rende più forti e resistenti
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 30 dicembre
2024
L'utilità che rivela i drive USB farlocchi
2023
Upload e operazioni elementari
2022
Apple Watch trascinato in tribunale per razzismo
2021
“Alexa, proponimi una sfida” “Metti le dita nella presa”
2020
Conto alla rovescia per l'addio a Google Cloud Print
2019
Pubblicati per errore i dati dei possessori di telecamere di sicurezza
2018
La carta di credito col CVV che cambia di continuo
2017
Expo Elettronica, quattro eventi in uno: elettronica, informatica, fumetti e mod...
2016
Sì, le smart TV sono infettabili
2015
Linux, sicurezza scavalcata premendo 28 volte Backspace
2014
Lizard Squad: Ecco perché abbiamo affondato PlayStation Network e Xbox Live
2013
Così la NSA installa malware su tutti i PC
2011
Software AGCOM per testare ADSL, la nuova versione
2010
2015, telefonate olografiche e batterie che respirano
2009
La politica italiana non sopporta più la Rete
2008
Europeana, la biblioteca online che fa scuola
2007
Il meglio dal Forum "Sicurezza"
2005
Il cyber-calendario del 2006
2004
Gli Sms per il Sud Est asiatico non pagano l'IVA
2003
Nasce il Clug: Linux a Caltanissetta
2002
Pernottamenti gratuiti in 800 alberghi
Olimpo Informatico


 
web metrics