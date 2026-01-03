La Playlist di Cassandra

Cassandra Crossing/ I podcast sono diventati un mezzo pratico anche per trovare informazioni e imparare. Cassandra vi racconta le sue scelte, sperando di esservi un pochino utile.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-01-2026]

cassandra playlist

La fine d'anno è sì tempo di buoni propositi, ma anche il momento di fare qualcosa di diverso. È per questo che Cassandra cercherà di trasformare in ascoltatori i suoi 24 instancabili lettori, sperando che dopo questo non l'abbandonino. Anni addietro, su insistenza di un caro amico, Cassandra aveva cominciato a esternare in una videorubrica senza pretese chiamata Quattro chiacchiere con Cassandra. Più un terreno di continua sperimentazione che un prodotto pensato come tale. Qualità video e audio meno che discutibile, anzi talvolta impresentabile, nessun montaggio: era qualcosa di ruspante che certamente non si poteva confondere con le produzioni di influencer professionisti, anche se ne condivideva la casa su Youtube.

Tra i cento e passa episodi ci sono comunque dei piccoli gioielli, come quelli dedicati a Metalhead ed a Nabaztag, oppure la miniserie "Pillole di /e/OS", e infine il tema ricorrente dell'IoT. La rubrica si è chiusa quando Cassandra si è resa conto che la penna, e non il microfono, era il suo mezzo più confacente di espressione.

«Ma allora questa è solo pubblicità» - diranno i più intolleranti dei 24 lettori - «Per di più, di qualcosa che conosciamo già a menadito». Tranquilli, si tratta solo della solita, lunga introduzione che Cassandra fa sempre, qualsiasi sia il tema della sua esternazione. Nel seguito, vi farà effettivamente partecipi delle sue preferenze in termini di podcast, media che, solo nel ruolo di ascoltatore, trova di grande valore. I tre podcast seguenti sono ascoltati da Cassandra religiosamente e con grande assiduità:

1. DataKnightmare, il podcast di Walter Vannini, imperdibile; da dieci anni una voce forte e ben intonata. Sempre sul pezzo, incazzato, competentissimo, di parte (quella giusta) senza nessun tentativo di celarlo. Walter è il mentore che Cassandra avrebbe voluto avere quarant'anni fa, e che allora certamente le avrebbe spianato la strada del digitale ed evitato tanti vicoli ciechi ed errori. È scusato, perché anagraficamente impossibilitato a farlo. In compenso le sta regolarmente regalando momenti di informazione impagabili, di relax e di vera compagnia. Anche gli episodi arretrati sono sempre godibili e utilissimi.

Sullo stesso tema:
Gli Oscar abbandonano la TV. Dal 2029 diretta mondiale esclusiva su YouTube
Spotify svela il futuro degli abbonamenti: nuove funzionalità ma al costo d...
La bolla finanziaria degli LLM
Spotify Premium rincara ancora: da settembre scatta l'aumento per l'Ital...

2. Digitalia, il settimanale che qualunque italico digitale dovrebbe seguire; tutti gli altri non gli legano nemmeno le scarpe. Ottocento puntate, qualità altissima delle notizie, sempre mantenuta nel tempo, con approfondimenti quando necessari; raccontata in uno stile colloquiale e leggero, che rende appetibili anche questioni complesse.

3. BIP - Bitcoin Italia Podcast. Estremamente tematico e verticale su Bitcoin e su tutte le varie declinazioni del denaro e della finanza digitale. Fin dal 2019 sempre aggiornatissimo su tutti gli ultimi sviluppi, con un inserto che in ciascuna puntata fa un ripasso di un aspetto di Bitcoin. Molto sponsorizzato e con pubblicità un po' invadente, resta comunque la risorsa più informata in assoluto in ambito italiano. Vale tutto il tempo che ci vuole per ascoltarne le parti interessanti. Se state pensando di saltarlo perché non vi interessano le criptovalute, state commettendo due errori contemporaneamente. Dovrebbe interessarvi. Ma i vostri soldi sono vostri.

Cassandra poi spigola con una certa costanza da altre risorse: per questo, a vostro rischio e pericolo, vi regala anche queste:

Per approfondire:
Gli LLM e la Legge Zero dell'Informatica
Cassandra e la miniera
Cassandra attraverso i secoli
Permainformatica

1. Ciao, Internet. Rubrica video, un paio di migliaia di video, di Matteo G.P. Flora, notissimo personaggio, imprenditore di Internet e influencer con una rilevante community. Affronta argomenti di tutti i livelli e tutto quello che produce è molto allineato sul suo business del momento. È una voce tanto controversa quanto autorevole della scena italiana. Vale sempre la pena vedere l'argomento del giorno e ascoltarlo se ci interessa. (disclaimer: attenzione, potreste trovarci anche una intervista a Cassandra)

2. Pillole di Bit. Podcast di tecnologie, creato da Francesco Tucci, che si avvia verso la quattrocentesima puntata. Impagabile per i neofiti di un argomento, tratta spesso di hardware e protocolli, è molto chiaro e didattico e parte sempre da zero. Autorevole ed essenziale nelle puntate in cui parla di domotica e Home Assistant, argomento che purtroppo un po' sottovaluta, e secondo Cassandra non tratta abbastanza spesso.

3. Das Böse Büro (RSS). Non è un podcast ma il blog di Uriel Fanelli, che tra l'altro non può certo dirsi un estimatore di Cassandra. Tipo molto particolare, estremista in tutto, talvolta, anche se non spesso, offre un punto di vista interessante. Da prendere a piccole dosi.

Ti raccomandiamo anche:
Parole, parole, parole
Lasciare Google, lasciare Apple
Due anni senza Google
Pillole di /e/OS: come degooglizzare lo smartphone

Per approfondire:
L'inventario della vostra IoT
Clubhouse, il social network della voce spopola: adesso preferiamo parlare?
Freelance esperti di contenuti digitali, Immobiliare, Finanza
Cassandra Crossing/ Extended Play

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
L'inventario della vostra IoT
Clubhouse, il social network della voce spopola: adesso preferiamo parlare?
Freelance esperti di contenuti digitali, Immobiliare, Finanza
Cassandra Crossing/ Extended Play
Apologia del troll

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Stai creando un nuovo account su un sito. Come sarą la tua password?
Ho una sola password per tutti i miei account
Ho varie password che uso a rotazione quando devo creare un nuovo account
Ho un template per le password che modifico per ogni account
Creo una nuova password, assicurandomi che sia robusta

Mostra i risultati (1828 voti)
Gennaio 2026
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 gennaio
2026
La Playlist di Cassandra
2025
Insieme a Vodafone, Fastweb sorpassa TIM
2023
Lo smartphone con schermo e-ink da 6,1 pollici
2022
Digitale terrestre, riparte il balletto delle frequenze
2021
Lo schermo e-ink da 25 pollici
2020
Samsung fa un balzo in avanti con il Galaxy S20
2019
Nuova mail di estorsione di massa: stavolta minaccia bombe
2018
Se la batteria si scarica, il Galaxy Note 8 muore per sempre
2016
CBS e Paramount fanno causa ad ''Axanar'', fanfilm di Star Trek
2015
Addio Internet Explorer, arriva Spartan
2014
Il PC dedicato al Bitcoin mining
2013
Gli articoli più letti del 2012
2012
Un'estensione aggira le censure a siti web, DNS e IP
2011
Philips presenta Blade, il monitor ultrasottile
2010
Il romanziere digitale
2009
La macchina che legge i sogni
2008
La class action contro Telecom Italia
2007
Quando arriva il Pc di Alice?
2006
Perché l'Italia ritorni a produrre software
2005
Authority, risuscita Agnes?
2004
Banco Informatico
2003
La tassa giusta
2002
Quando la satira subisce la censura
Olimpo Informatico


 
web metrics