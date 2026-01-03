La Playlist di Cassandra

Cassandra Crossing/ I podcast sono diventati un mezzo pratico anche per trovare informazioni e imparare. Cassandra vi racconta le sue scelte, sperando di esservi un pochino utile.

La fine d'anno è sì tempo di buoni propositi, ma anche il momento di fare qualcosa di diverso. È per questo che Cassandra cercherà di trasformare in ascoltatori i suoi 24 instancabili lettori, sperando che dopo questo non l'abbandonino. Anni addietro, su insistenza di un caro amico, Cassandra aveva cominciato a esternare in una videorubrica senza pretese chiamata Quattro chiacchiere con Cassandra. Più un terreno di continua sperimentazione che un prodotto pensato come tale. Qualità video e audio meno che discutibile, anzi talvolta impresentabile, nessun montaggio: era qualcosa di ruspante che certamente non si poteva confondere con le produzioni di influencer professionisti, anche se ne condivideva la casa su Youtube.

Tra i cento e passa episodi ci sono comunque dei piccoli gioielli, come quelli dedicati a Metalhead ed a Nabaztag, oppure la miniserie "Pillole di /e/OS", e infine il tema ricorrente dell'IoT. La rubrica si è chiusa quando Cassandra si è resa conto che la penna, e non il microfono, era il suo mezzo più confacente di espressione.

«Ma allora questa è solo pubblicità» - diranno i più intolleranti dei 24 lettori - «Per di più, di qualcosa che conosciamo già a menadito». Tranquilli, si tratta solo della solita, lunga introduzione che Cassandra fa sempre, qualsiasi sia il tema della sua esternazione. Nel seguito, vi farà effettivamente partecipi delle sue preferenze in termini di podcast, media che, solo nel ruolo di ascoltatore, trova di grande valore. I tre podcast seguenti sono ascoltati da Cassandra religiosamente e con grande assiduità:

1. DataKnightmare, il podcast di Walter Vannini, imperdibile; da dieci anni una voce forte e ben intonata. Sempre sul pezzo, incazzato, competentissimo, di parte (quella giusta) senza nessun tentativo di celarlo. Walter è il mentore che Cassandra avrebbe voluto avere quarant'anni fa, e che allora certamente le avrebbe spianato la strada del digitale ed evitato tanti vicoli ciechi ed errori. È scusato, perché anagraficamente impossibilitato a farlo. In compenso le sta regolarmente regalando momenti di informazione impagabili, di relax e di vera compagnia. Anche gli episodi arretrati sono sempre godibili e utilissimi.

2. Digitalia, il settimanale che qualunque italico digitale dovrebbe seguire; tutti gli altri non gli legano nemmeno le scarpe. Ottocento puntate, qualità altissima delle notizie, sempre mantenuta nel tempo, con approfondimenti quando necessari; raccontata in uno stile colloquiale e leggero, che rende appetibili anche questioni complesse.

3. BIP - Bitcoin Italia Podcast. Estremamente tematico e verticale su Bitcoin e su tutte le varie declinazioni del denaro e della finanza digitale. Fin dal 2019 sempre aggiornatissimo su tutti gli ultimi sviluppi, con un inserto che in ciascuna puntata fa un ripasso di un aspetto di Bitcoin. Molto sponsorizzato e con pubblicità un po' invadente, resta comunque la risorsa più informata in assoluto in ambito italiano. Vale tutto il tempo che ci vuole per ascoltarne le parti interessanti. Se state pensando di saltarlo perché non vi interessano le criptovalute, state commettendo due errori contemporaneamente. Dovrebbe interessarvi. Ma i vostri soldi sono vostri.

Cassandra poi spigola con una certa costanza da altre risorse: per questo, a vostro rischio e pericolo, vi regala anche queste:

1. Ciao, Internet. Rubrica video, un paio di migliaia di video, di Matteo G.P. Flora, notissimo personaggio, imprenditore di Internet e influencer con una rilevante community. Affronta argomenti di tutti i livelli e tutto quello che produce è molto allineato sul suo business del momento. È una voce tanto controversa quanto autorevole della scena italiana. Vale sempre la pena vedere l'argomento del giorno e ascoltarlo se ci interessa. (disclaimer: attenzione, potreste trovarci anche una intervista a Cassandra)

2. Pillole di Bit. Podcast di tecnologie, creato da Francesco Tucci, che si avvia verso la quattrocentesima puntata. Impagabile per i neofiti di un argomento, tratta spesso di hardware e protocolli, è molto chiaro e didattico e parte sempre da zero. Autorevole ed essenziale nelle puntate in cui parla di domotica e Home Assistant, argomento che purtroppo un po' sottovaluta, e secondo Cassandra non tratta abbastanza spesso.

3. Das Böse Büro (RSS). Non è un podcast ma il blog di Uriel Fanelli, che tra l'altro non può certo dirsi un estimatore di Cassandra. Tipo molto particolare, estremista in tutto, talvolta, anche se non spesso, offre un punto di vista interessante. Da prendere a piccole dosi.