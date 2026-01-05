Per Satya Nadella è ora che l'intelligenza artificiale passi dalla fase dello spettacolo a quella della sostanza.

Satya Nadella, CEO di Microsoft ha aperto il 2026 con un appello diretto all'industria tecnologica: costruire un consenso globale sull'intelligenza artificiale. In un intervento pubblicato sul suo nuovo blog personale, il CEO di Microsoft sostiene che l'AI sta entrando in una fase in cui non basta più parlare di potenzialità o rischi astratti, ma occorre definire un linguaggio comune e un approccio condiviso allo sviluppo e alla distribuzione dei sistemi intelligenti.

Nel suo messaggio, Nadella afferma che l'AI deve essere considerata una "leva" per ampliare le capacità umane, non un sostituto del lavoro o un fenomeno da spettacolarizzare. Il dirigente invita a superare la retorica che negli ultimi mesi ha portato alcuni commentatori a definire l'output dei modelli generativi come AI slop, una dicitura che secondo lui non aiuta a comprendere la reale portata della tecnologia.

Nadella ha chiesto esplicitamente di abbandonare il termine slop, sostenendo che il 2026 sarà l'anno in cui l'industria dovrà distinguere «tra spettacolo e sostanza». L'amministratore delegato di Microsoft ha ribadito che la IA non può essere giudicata solo sulla base di esempi virali o errori isolati, ma va valutata per il suo impatto sistemico e per le applicazioni concrete che sta iniziando a generare. La scelta di comunicare un intervento di questo tipo tramite un blog personale è insolita per un dirigente di questo livello, che solitamente comunica tramite keynote o comunicati ufficiali. Nadella ha preferito un formato più diretto, apparentemente con l'obiettivo di stimolare un dibattito aperto e meno filtrato sulle priorità dell'intelligenza artificiale nel 2026.

Nadella sembra voler influenzare questo dibattito al fine di ottenere un consenso verso un cambio di paradigma: non più solo ricerca e sperimentazione, ma ingegnerizzazione su larga scala. Egli considera il 2026 un punto di svolta per il passaggio dall'entusiasmo a una diffusione reale dell'AI, con sistemi progettati per essere integrati in processi produttivi, servizi pubblici e infrastrutture critiche. Le priorità per il nuovo anno sarebbero quindi tre: definire lo scopo dell'AI, chiarire se la tecnologia debba amplificare o sostituire il lavoro umano e stabilire un quadro di responsabilità condivisa tra aziende, governi e società civile. L'industria è arrivata a un bivio - sostiene Nadella - e deve decidere quale direzione prendere.

Non è un caso che Microsoft stia investendo massicciamente nella IA generativa, sia attraverso i servizi cloud sia tramite Copilot, integrato in Windows e nelle applicazioni aziendali. Il discorso di Nadella ha anche una dimensione economica: l'azienda deve dimostrare che gli investimenti nei data center e nei modelli linguistici sono sostenibili nel lungo periodo e non costituiscono un fenomeno passeggero, ma una trasformazione strutturale destinata a influenzare l'intero settore tecnologico nel 2026 e oltre.