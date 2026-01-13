Cowork rivoluziona il desktop: la IA di Anthropic legge, crea e modifica i tuoi documenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-01-2026] Commenti

Anthropic ha presentato una nuova modalità per l'app desktop di Claude per macOS: si chiama Cowork ed è progettata per permettere al modello di operare direttamente sui file locali dell'utente tramite istruzioni in linguaggio naturale. La funzione è disponibile da subito come research preview per gli abbonati Claude Max.

Cowork nasce come estensione delle capacità di Claude Code, l'agente IA orientato alla programmazione. Anthropic ha osservato che molti utenti utilizzavano Claude Code per attività non tecniche, sfruttandolo come assistente generale ma dovendo comunque interagire con la riga di comando. Cowork elimina questa barriera, offrendo un'interfaccia accessibile anche a chi non ha competenze da sviluppatore. Il funzionamento si basa su un principio semplice: l'utente seleziona una cartella del proprio computer e concede a Claude l'accesso controllato ai file contenuti al suo interno. Da quel momento l'agente può leggere, creare, modificare e organizzare documenti, fogli di calcolo, testi e materiali vari, eseguendo operazioni complesse in autonomia. Cowork supera la logica della chat tradizionale, introducendo un'interazione asincrona orientata al lavoro reale.

Cowork è pensato per trasformare Claude in un vero e proprio agente esecutivo. L'utente può affidare all'AI attività come la classificazione dei file scaricati, la generazione di documenti a partire da materiali esistenti o la riorganizzazione di cartelle. Tutto avviene tramite comandi in linguaggio naturale, senza necessità di script o automazioni manuali. La funzione è stata sviluppata per macOS e integrata direttamente nell'app desktop di Claude. L'obiettivo dichiarato è competere nel mercato degli agenti AI operativi, dove Microsoft Copilot rappresenta uno dei principali concorrenti. L'utente può chiedere a Claude di generare report, riordinare documenti, estrarre dati o creare bozze, lasciando che l'agente esegua le operazioni in autonomia all'interno della cartella autorizzata.

La disponibilità iniziale limitata agli abbonati di Claude Max probabilmente riflette le cautele di Anthropic: l'azienda riconosce la possibilità di rischi come cancellazioni indesiderate di file o attacchi di tipo prompt injection: per questo motivo Cowork viene rilasciato come research preview con aggiornamenti rapidi previsti nelle prossime iterazioni. D'altra parte, Cowork rappresenta una risposta alla crescente domanda di strumenti AI capaci di automatizzare attività d'ufficio senza richiedere competenze tecniche. L'agente può gestire file, eseguire operazioni ripetitive e supportare flussi di lavoro complessi, riducendo il tempo necessario per attività manuali e ripetitive. In questo senso Cowork apre la strada a un nuovo modello di automazione personale, in cui l'AI non si limita a generare contenuti ma interviene direttamente sui file dell'utente. Questa evoluzione potrebbe influenzare profondamente il modo in cui vengono gestiti documenti, progetti e attività quotidiane sui computer personali.