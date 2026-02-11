Il mouse che vibra invece di cliccare: soppianta gli switch con un motore aptico

L'ultima creazione di Logitech, il Pro X2 Superstrike, è dedicata ai giocatori professionisti.

Immagine: Logitech

Logitech ha lanciato il mouse Pro X2 Superstrike, segnando un cambio di direzione rilevante nel settore delle periferiche da gioco: per la prima volta, un mouse della linea Pro abbandona completamente gli interruttori meccanici a favore di un sistema di attuazione aptica progettato per simulare il click attraverso vibrazioni controllate. La scelta, che sostituisce un componente fisico con un sistema elettromeccanico programmabile, apre la strada a un modello di input più flessibile e potenzialmente più duraturo.

Il dispositivo utilizza un motore aptico lineare ad alta precisione, capace di generare un feedback tattile regolabile via software. L'utente può modificare intensità, durata e profilo del click, ottenendo una risposta personalizzata che non dipende più dall'usura di un contatto meccanico. Logitech ha dichiarato che il sistema è progettato per mantenere prestazioni costanti nel tempo, eliminando problemi tipici come il doppio click causato dal degrado degli switch Omron o equivalenti.

Il mouse mantiene un peso contenuto, pari a 60 grammi, nonostante l'integrazione del motore aptico e della batteria necessaria a supportarlo. La struttura interna è stata riprogettata per ospitare il nuovo sistema di attuazione senza aumentare la massa complessiva. Il sensore è un modello ottico di fascia alta, con risoluzione fino a 32.000 DPI e tracciamento avanzato su superfici non trattate, in linea con gli standard competitivi richiesti dagli e‑sport. Il passaggio agli interruttori aptici consente anche una riduzione del rumore. Il click generato dal motore è più silenzioso rispetto a quello degli switch meccanici tradizionali, pur mantenendo una sensazione tattile definita. Logitech ha implementato un sistema di controllo che sincronizza il feedback aptico con il segnale di attuazione, riducendo la latenza percepita e garantendo una risposta immediata, un aspetto critico per l'uso competitivo.

Il Superstrike introduce inoltre un sistema di attuazione analogica, che permette di rilevare la pressione esercitata sul pulsante. Questa funzione, già sperimentata in altri dispositivi ma mai adottata su larga scala nei mouse da gioco, consente di mappare azioni variabili in base alla forza applicata, aprendo scenari d'uso in applicazioni creative e in giochi che supportano input progressivi. La durata della batteria è dichiarata fino a 95 ore con connessione wireless Lightspeed, un valore ottenuto grazie a un sistema di gestione energetica che riduce il consumo del motore aptico quando non è in uso. Il mouse supporta anche la ricarica rapida tramite USB‑C e può essere utilizzato in modalità cablata senza limitazioni. La compatibilità con il tappetino Powerplay consente inoltre la ricarica wireless continua.

Il corpo del mouse mantiene la forma simmetrica tipica della serie Pro X, con due pulsanti laterali posizionati sul lato sinistro. Logitech ha confermato che la scelta della simmetria è stata mantenuta per garantire continuità agli utenti professionisti che utilizzano la serie da anni. La superficie è realizzata in materiale polimerico leggero con finitura opaca, progettata per migliorare la presa durante sessioni prolungate. Il software G Hub è stato aggiornato per supportare la configurazione del motore aptico. Gli utenti possono selezionare profili predefiniti o creare curve personalizzate per intensità e durata del click. Il sistema consente anche di assegnare feedback diversi ai due pulsanti principali, una possibilità impossibile con gli switch meccanici tradizionali. Le impostazioni possono essere salvate nella memoria interna del mouse per l'uso su più dispositivi.

Il prezzo di lancio è fissato a 179,99 euro. Logitech ha dichiarato che il costo riflette l'introduzione della nuova tecnologia aptica e la riprogettazione interna necessaria per integrarla. Il dispositivo è rivolto principalmente a giocatori competitivi e professionisti che richiedono precisione elevata e personalizzazione avanzata dell'input.