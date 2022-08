La console di Logitech per videogiocare in streaming

Creata con Tencent, Microsoft e Nvidia, arriverà entro la fine dell'anno.

Nonostante i primi passi compiuti non siano stati esattamente entusiasmanti - proposte come Google Stadia non hanno raccolto tutto il consenso inizialmente anticipato - il cloud gaming continua ad attirare l'interesse per lo meno delle aziende.

Le ultime a sperare in un prossimo successo dei videogiochi in streaming - forse nella speranza di replicare quello dei film e delle serie televisive in streaming - sono Logitech e Tencent, le quali si sono alleate per lanciare una console portatile per videogiochi tutta dedicata ai servizi di cloud gaming.

Al momento, entrambe le aziende hanno deciso di limitarsi a ingolosire gli interessati a questo tipo di prodotti, evitando di rendere note informazioni precise circa una possibile data di lancio (sebbene si sappia che l'evento dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno), il prezzo, o anche soltanto l'aspetto definitivo della console.

Si sa che lo sviluppo dell'hardware sta avvenendo in collaborazione con Microsoft e Nvidia, e che l'intento prevede di supportare servizi come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now: l'idea, insomma, è di fornire un unico apparecchio per accedere alle diverse offerte, e in mobilità.

«Sono cresciuto giocando ai videogiochi» - ha dichiarato Ujesh Desai, di Logitech - «e perciò trovo super entusiasmante l'idea di poter giocare in streaming a giochi "tripla A" praticamente dappertutto, e non vedo l'ora di mostrare a tutti ciò su cui stiamo lavorando».

