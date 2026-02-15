Responsabile sicurezza di Anthropic se ne va e ammonisce: "Il mondo è in pericolo" a causa della IA



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-02-2026]

sharma lascia anthropic mondo in pericolo

La decisione di Mrinank Sharma di lasciare Anthropic con una lettera pubblica in cui afferma che «il mondo è in pericolo» ha riacceso il dibattito internazionale sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e sulle tensioni interne alle aziende che sviluppano modelli avanzati. La sua uscita di scena, resa nota il 9 febbraio, arriva in un momento in cui la discussione sui rischi sistemici dell'AI è particolarmente intensa e coinvolge governi, ricercatori e industria. Sharma, che guidava il Safeguards Research Team di Anthropic dal 2023, ha motivato la sua scelta con una serie di preoccupazioni legate non solo all'evoluzione dell'AI, ma a un insieme di crisi globali interconnesse. Nella lettera sostiene che la capacità dell'umanità di influenzare il mondo sta crescendo più rapidamente della sua saggezza collettiva, creando un divario che potrebbe avere conseguenze gravi se non affrontato con urgenza.

Il ricercatore ha descritto difficoltà interne nel far prevalere i valori etici nelle decisioni operative. Ha affermato che il team di sicurezza viene messo «costantemente sotto pressione affinché metta da parte ciò che conta davvero», un riferimento chiaro alle tensioni tra obiettivi commerciali e requisiti di sicurezza. Questo tipo di frizione è stato segnalato anche in altre aziende del settore, dove la corsa allo sviluppo di modelli sempre più potenti può entrare in conflitto con le pratiche di mitigazione del rischio.

Durante la sua permanenza in Anthropic, Sharma ha lavorato su temi come la tendenza dei modelli linguistici ad assecondare l'utente, la prevenzione del bioterrorismo assistito dall'AI e la definizione di casi di sicurezza per sistemi avanzati. Questi progetti rientrano nella missione dichiarata, fondata con l'obiettivo esplicito di sviluppare intelligenze artificiali sicure e allineate ai valori umani. La sua uscita assume quindi un peso particolare nel contesto della cultura interna di Anthropic stessa. Il CEO Dario Amodei aveva recentemente espresso preoccupazioni simili, affermando al World Economic Forum di Davos che il progresso dell'AI sta avanzando troppo rapidamente e che sarebbe necessaria una regolamentazione per rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti. Le dichiarazioni di Amodei riflettono un crescente consenso tra alcuni leader del settore sulla necessità di un quadro normativo più stringente per evitare rischi catastrofici.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio: negli ultimi anni diversi ricercatori di sicurezza hanno lasciato aziende di primo piano, citando preoccupazioni simili. Due membri chiave del team Superalignment di OpenAI si erano dimessi nel 2024, denunciando un'eccessiva enfasi sugli obiettivi finanziari rispetto alla mitigazione dei rischi legati allo sviluppo di sistemi «molto più intelligenti degli esseri umani». Questi episodi suggeriscono un malessere diffuso tra gli esperti che lavorano sulla sicurezza dell'AI avanzata. La lettera di Sharma però non si limita ai rischi tecnologici. Il ricercatore parla di una «serie di crisi interconnesse» che includono, oltre alla IA, minacce biologiche, instabilità geopolitica e vulnerabilità sistemiche. La sua analisi richiama l'attenzione sul fatto che la IA non opera in un vuoto, ma amplifica dinamiche globali già complesse.

Leggi anche:
Studio conferma: i chatbot sono eccessivamente accondiscendenti con gli interloc...
Il giorno che la IA si rifiutò di eseguire un comando
L'IA ci rende più stupidi?
Il padrino della IA vuole il reddito universale, prima dell'estinzione dell&...

La tempistica della sua uscita è significativa: avviene pochi giorni prima dell'AI Impact Summit 2026 di Nuova Delhi, dove governi e aziende discuteranno di sicurezza, gestione e impatto occupazionale dell'intelligenza artificiale. La sua decisione potrebbe influenzare il dibattito pubblico e istituzionale, fornendo un esempio concreto delle tensioni interne alle aziende che sviluppano modelli di frontiera. Sharma, dal canto proprio, ha descritto la sua scelta come un atto morale più che professionale, affermando che la difficoltà nel far prevalere i valori etici all'interno delle organizzazioni tecnologiche rappresenta un segnale d'allarme. La sua lettera, pur priva di dettagli operativi, suggerisce che le pressioni competitive nel settore dell'AI potrebbero compromettere la capacità delle aziende di adottare misure di sicurezza adeguate.

La reazione della comunità scientifica è stata immediata. Molti ricercatori hanno interpretato la sua uscita come un sintomo della crescente difficoltà nel conciliare innovazione rapida e sicurezza. Altri hanno sottolineato che la trasparenza sulle tensioni interne è essenziale per comprendere i rischi reali associati allo sviluppo di modelli avanzati e per definire politiche pubbliche efficaci. Il caso di Sharma contribuisce a delineare un quadro in cui la sicurezza dell'AI non è solo una questione tecnica, ma anche organizzativa, politica e culturale. La sua denuncia pubblica evidenzia la necessità di strutture di gestione più robuste, capaci di garantire che i valori dichiarati dalle aziende non vengano sacrificati in nome della velocità o della competizione.

Per approfondire:
L'IA? È pericolosa come una guerra nucleare
AI: L'ultimo Primo Maggio
Il “Padrino della IA” lascia Google per avvertire il mondo dei peric...
Intelligenze Artificiali, fabbriche di informazioni false

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Intelligenza Artificiale: GPT-4, orgasmi e Pappagalli Stocastici
Neo Luddismo

Commenti all'articolo (1)

{dino}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
15-2-2026 13:35
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il maggior problema tra questi?
La gente comune non capisce molto di scienza.
La stampa e i media non mettono in risalto le scoperte veramente importanti.
La stampa e i media semplificano troppo le scoperte scientifiche.
La gente comune si aspetta soluzioni semplici e veloci.

Mostra i risultati (2134 voti)
Febbraio 2026
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 febbraio
2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili ...
2025
Microsoft, pietra tombale sulla realtà virtuale
2023
Sfida su TikTok costringe ad aggiornare 8 milioni di auto
2022
La Steam Deck si può stampare in 3D
2021
Florida, impianto di depurazione delle acque “hackerato”
2019
Chiavette USB per rilevare eventuali cyberattacchi
2018
Android 9.0 sarà al pistacchio e supporterà lo schermo dell'iPhone...
2017
La falla in Windows che manda in crash il PC
2016
Cryptolocker, posso rimediare io? Mi serve davvero un tecnico?
2014
Compra tutti i giornali che parlano del video hard della ex
2013
Garante privacy, il Wi-Fi pubblico è libero
2012
The Pirate Bay si moltiplica con un torrent da 90 Mbyte
2010
Microsoft, caccia alle copie illegali di Windows
2009
Il meglio del forum Windows Xp
2008
Online i dati di tutti gli studenti
2007
Il navigatore satellitare per non vedenti
2006
Google sui telefonini UMTS
2005
Niente Sms per la raccolta fondi dei partiti
2002
Sconfitta la protezione di Windows XP
Olimpo Informatico


 
web metrics