Irlanda, debutta il primo reddito di base permanente per gli artisti

325 euro a settimana per un massimo di tre anni.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2026]

irlanda reddito base artisti
Foto di Ari He.

L'Irlanda ha avviato un programma che prevede l'elargizione di un reddito di base agli artisti, quale frutto di quattro anni di sperimentazione. Il nuovo schema, denominato Basic Income for the Arts (BIA), prevede un pagamento settimanale di 325 euro destinato a 2.000 artisti selezionati. Il contributo sarà erogato per un periodo di tre anni, seguito da una fase di riduzione graduale di tre mesi. Il modello ricalca la struttura del programma pilota avviato nel 2022, che aveva coinvolto lo stesso numero di partecipanti scelti tramite selezione casuale anonima.

Il governo ha confermato che il programma diventerà permanente e funzionerà in cicli triennali, con nuove candidature aperte a partire da maggio 2026. Le linee guida aggiornate saranno pubblicate ad aprile, mentre i pagamenti inizieranno entro la fine dell'anno. L'iniziativa è stata approvata dal Consiglio dei Ministri e presentata dal Ministro della Cultura, Patrick O'Donovan. I risultati del progetto pilota hanno fornito una base empirica per la definizione della politica definitiva, evidenziando miglioramenti nella stabilità economica dei partecipanti e nella loro capacità di dedicare più tempo alla produzione artistica.

Il nuovo schema è aperto a professionisti di tutte le discipline: scrittori, musicisti, attori, artisti visivi, designer, performer e altre figure creative. L'obiettivo dichiarato è ridurre la precarietà economica che caratterizza il settore, consentendo agli artisti di pianificare il proprio lavoro con maggiore continuità e di ridurre la dipendenza da occupazioni secondarie. Il reddito erogato è soggetto a tassazione, ma non è vincolato alla produzione di opere specifiche: i beneficiari non devono dimostrare la produzione di opere artistiche per mantenere il sostegno; si tratta di un elemento che distingue il programma da molte forme tradizionali di finanziamento pubblico. La selezione avverrà tramite criteri di idoneità e sorteggio, come già sperimentato nel progetto pilota.

Il Ministero ha chiarito che il programma non garantisce un accesso universale: solo una parte degli artisti idonei potrà essere selezionata a ogni ciclo. Le FAQ pubblicate dal governo indicano che i candidati non selezionati potranno ripresentare domanda nei cicli successivi, e chi ha già partecipato al pilota potrà concorrere nuovamente. La misura è stata definita dal governo come un «traguardo significativo» per il settore culturale nazionale. Secondo il Ministro O'Donovan, l'Irlanda si posiziona come leader globale nel sostegno strutturale agli artisti, con un modello che potrebbe essere replicato da altri Paesi nei prossimi anni.

Articoli suggeriti:
Bandcamp mette al bando la musica generata dall'IA
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
Celebrità morte riappaiono in video senza consenso con Sora 2: si infiamman...
ChatGPT: tutti lo usano per motivi personali. L'uso professionale è una...

Il programma ha ricevuto riscontri positivi da parte delle associazioni di categoria, che ne sottolineano l'importanza per la sostenibilità delle carriere artistiche. Tuttavia, alcune voci interne al settore evidenziano che il reddito garantito non risolve completamente le difficoltà strutturali legate alla stabilità economica degli artisti, pur rappresentando un passo avanti. Con l'avvio del nuovo ciclo, l'Irlanda diventa il primo Paese al mondo a implementare in modo permanente un reddito di base dedicato agli artisti. La misura si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della cultura come settore economico e sociale, con l'obiettivo di trattenere talenti, sostenere la produzione creativa e rafforzare l'identità culturale nazionale.

Non perderti anche:
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digit...
Compie 43 anni il CD, il formato che ha rivoluzionato la musica e dato il via al...
Canzoni e artisti creati dall'IA invadono YouTube e Spotify. A rimetterci so...
Un album silenzioso per protestare contro l'uso della IA nella musica

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il padrino della IA vuole il reddito universale, prima dell'estinzione dell'umanità
Il reddito universale di base secondo OpenAI
El Salvador costruirà la "Città dei Bitcoin”

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è la cosa più importante per te in un sito Internet?
Estetica
Interattività
Contenuti
Usabilità
Gratuità

Mostra i risultati (3030 voti)
Febbraio 2026
n. 4070 del 17-02-2026
OpenClaw, perché adesso? Perché così?
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 17 febbraio
2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
2025
Musk + Cobol = cigno nero
2024
L'impercettibile pericolosità dei chatbot
2023
L'UE vara il Portafoglio per l'Identità Digitale
2022
Chrome OS Flex trasforma i vecchi PC in Chromebook
2021
Sms svuota conto corrente: occhio alla truffa
2020
Equo compenso, raffica di aumenti per Pc, smartphone e schede Sd
2019
Hai criticato Mark Zuckerberg? Allora forse Facebook ti sta già tracciando
2018
Google elimina il pulsante Vedi Immagine per compiacere i signori del copyright
2017
Amazon sgancerà i pacchi dal cielo
2016
Antibufala: il video antigravità degli OK Go
2015
La casa di Fazio dovrà rimanere segreta
2014
Outernet, la Rete libera e gratis che arriva dallo spazio
2013
Il Viagra fa anche dimagrire
2012
A2A, e sai cosa paghi
2011
Xperia Neo e Xperia Pro di Sony Ericsson
2010
T-Fumo, la sigaretta che fa bene ai polmoni (2)
2009
Internet per tutti
2008
I Rem rilasciano il loro primo singolo open source
2007
Mettiamo il mondo in freezer
2005
Chattare, navigare... e non lavorare
2004
Un'automobile per spostarsi
2003
Verità e bugie della guerra infinita
2002
Il party delle Tute Arancioni
Olimpo Informatico


 
web metrics