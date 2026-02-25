Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL

Claude Code scuote Wall Street.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-02-2026]

claude ia ibm cobol
Foto di National Cancer Institute.

In una singola seduta il titolo di IBM ha subito uno scossone, perdendo il 13% del proprio valore. Il motivo? L'annuncio di nuove funzionalità di intelligenza artificiale dedicate alla modernizzazione del COBOL. La reazione è stata innescata dalla presentazione di nuove capacità di Claude Code, lo strumento sviluppato da Anthropic per automatizzare la conversione e la modernizzazione di applicazioni COBOL, un settore in cui IBM è peraltro già attiva in proprio da oltre due anni. Le dimostrazioni pubblicate mostrano il sistema all'opera su codice reale, con la capacità di analizzare, riscrivere e documentare componenti software storicamente complessi da gestire. La prospettiva di una riduzione significativa dei tempi e dei costi di migrazione ha immediatamente sollevato interrogativi sul modello di business legato ai servizi di modernizzazione offerti da IBM.

Il COBOL rimane un linguaggio centrale per molte infrastrutture critiche, in particolare nei settori bancario, assicurativo e governativo. Gran parte di questi sistemi opera su mainframe IBM, che rappresentano una quota rilevante dei ricavi dell'azienda. La possibilità che strumenti di IA possano accelerare la transizione verso architetture più moderne è stata interpretata dal mercato come un rischio diretto per una delle linee di business più consolidate del gruppo. Le analisi pubblicate nelle ore successive hanno evidenziato come la perdita registrata da IBM rappresenti la peggior performance giornaliera dal 2000. Il titolo ha chiuso intorno ai 223 dollari, con una capitalizzazione ridotta di circa 40 miliardi di dollari rispetto alla seduta precedente. Il movimento ha avuto ripercussioni anche sugli indici più ampi, contribuendo al calo del Dow Jones di oltre 800 punti nella stessa giornata.

Gli investitori hanno concentrato l'attenzione sulla possibilità che l'automazione avanzata possa ridurre la necessità di interventi manuali nella modernizzazione dei sistemi legacy. Tradizionalmente, la migrazione di applicazioni COBOL richiede team numerosi, tempi lunghi e costi elevati. Le funzionalità mostrate da Claude Code suggeriscono un approccio più rapido, basato su analisi semantiche e generazione automatica di codice, con potenziali impatti sui margini dei servizi professionali. La modernizzazione del COBOL rappresenta un tema particolarmente sensibile per le aziende che gestiscono sistemi critici. Molte istituzioni finanziarie e amministrazioni pubbliche dipendono da applicazioni sviluppate decenni fa, spesso prive di documentazione completa. La possibilità di automatizzare parte del processo di analisi e riscrittura potrebbe accelerare progetti di migrazione rimasti in sospeso per anni.

Le dichiarazioni ufficiali pubblicate da Anthropic descrivono Claude Code come uno strumento in grado di comprendere strutture complesse, generare versioni modernizzate del codice e produrre documentazione dettagliata. Le dimostrazioni includono esempi di conversione verso linguaggi più recenti e di integrazione con architetture cloud. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare la percezione di un cambiamento potenzialmente significativo nel mercato dei servizi IT. Nonostante la reazione immediata, alcuni analisti hanno evidenziato che l'impatto effettivo dipenderà dalla capacità delle aziende di adottare queste tecnologie su larga scala. La modernizzazione dei sistemi datati rimane un processo complesso, che richiede verifiche approfondite, test estesi e integrazione con infrastrutture esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)

{UtenteAnonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
25-2-2026 19:08
Johannes
Uhm, si aggiunge, al codice che da decenni funziona bene, elementi di bolla speculativa. E il titolo di borsa perde di valore? Chi se lo poteva mai aspettare? :-D Comunque, personalmente lo trovo un indizio incoraggiante che induce un po' di (moderato) ottimismo. MI sarei (ulteriormente) preoccupato se il titolo avesse aumentato di... Leggi tutto
25-2-2026 18:05
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

