Copilot per Windows apre pagine le web e gestisce le password direttamente dall'app

Immagine: Microsoft

La navigazione nel web si integra direttamente all'interno dell'app Copilot per Windows: ora l'assistente interagisce con i contenuti online, permettendo di aprire link in un pannello laterale senza ricorrere a un browser esterno. La funzione, attualmente in distribuzione per gli utenti Windows Insider, consente di mantenere il contesto della conversazione mentre si consultano pagine web, creando un flusso di lavoro più continuo e privo di interruzioni.

L'aggiornamento prevede che ogni link cliccato all'interno della chat venga caricato in una barra laterale, sincronizzata con la conversazione attiva. Il sistema è progettato per consentire a Copilot di accedere, previo consenso dell'utente, al contesto delle schede aperte in quella sessione, così da poter riassumere contenuti, rispondere a domande specifiche o generare testi basati sulle informazioni visualizzate. Le schede rimangono associate alla conversazione, permettendo di riprendere il lavoro in un secondo momento. La visualizzazione integrata delle pagine web utilizza un motore di rendering incorporato nell'app, che evita l'apertura di finestre esterne e riduce la latenza tra consultazione e interazione.

Parallelamente alla navigazione integrata, Copilot introduce una funzione che consente di memorizzare le password all'interno dell'app Windows. La gestione delle credenziali avviene tramite un modulo dedicato, progettato per archiviare in modo sicuro informazioni sensibili e sincronizzarle con l'account Microsoft dell'utente. La funzione è pensata per semplificare l'accesso ai servizi utilizzati durante le conversazioni, riducendo la necessità di passare a gestori esterni.

L'introduzione di un archivio password interno solleva tuttavia interrogativi sulla gestione dei dati e sulle implicazioni per la privacy. L'accesso contestuale alle schede aperte, unito alla possibilità di memorizzare credenziali, richiede un controllo rigoroso dei permessi e una chiara separazione tra dati locali e contenuti elaborati dall'assistente. Le discussioni emerse nelle community tecniche evidenziano la necessità di definire policy trasparenti per l'uso dei dati e per la conservazione delle informazioni sensibili.

D'altra parte, la memorizzazione delle password all'interno dell'app potrebbe rappresentare un vantaggio per gli utenti che utilizzano Copilot come strumento operativo quotidiano, ma richiede un'infrastruttura di sicurezza avanzata. La gestione delle credenziali dovrà rispettare gli standard di crittografia e isolamento dei dati già adottati da Microsoft per i propri servizi, con particolare attenzione alla protezione contro accessi non autorizzati.

Si vocifera che le prossime versioni dell'app Copilot estendano ulteriormente queste funzionalità, integrando strumenti di compilazione automatica, analisi avanzata dei contenuti web e interazione diretta con servizi online. L'evoluzione dell'assistente verso un ambiente operativo completo suggerisce un futuro in cui Copilot diventerà una componente sempre più centrale dell'esperienza Windows, con un ruolo crescente nella gestione delle attività quotidiane.