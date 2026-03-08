Claude Opus 4.6 rivoluziona la caccia ai bug: ha individuato 112 falle in Firefox

La IA è pronta per assistere i team che si occupano di sicurezza dei software.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-03-2026] Commenti (1)

Anche Mozilla si è unita al coro di quanti decantano le capacità di Claude - la IA di Anthropic - nel campo della programmazione: l'impiego del modello Claude Opus 4.6 nei test di sicurezza condotti su Firefox ha portato all'identificazione di oltre un centinaio di vulnerabilità in un breve tempo. Il modello ha individuato 112 bug nel corso di due settimane, con alcune vulnerabilità rilevate in meno di venti minuti, un ritmo difficilmente raggiungibile da team umani anche altamente specializzati.

La collaborazione tra Anthropic e Mozilla è stata avviata come esercizio di valutazione interna, con l'obiettivo di verificare se un modello linguistico avanzato potesse contribuire all'analisi del codice sorgente di un browser open source. Firefox, per sua natura, è sottoposto a revisioni continue da parte della comunità, ma l'esperimento ha mostrato come un sistema AI possa accelerare sensibilmente la scoperta di difetti, soprattutto quelli classificati come ad alta gravità. Nel dettaglio, Claude Opus 4.6 ha identificato 22 vulnerabilità nel mese di gennaio, 14 delle quali classificate come ad alta gravità, equivalenti a quasi un quinto di tutte le vulnerabilità critiche risolte da Firefox nell'intero 2025.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dai test è la rapidità con cui il modello ha individuato la prima vulnerabilità: circa 20 minuti dall'avvio dell'analisi. L'episodio è stato confermato dai programmatori coinvolti, che hanno immediatamente verificato la gravità del problema e avviato il processo di correzione. Mozilla ha confermato che i risultati ottenuti hanno portato a considerare l'adozione stabile del modello all'interno del ciclo di sviluppo del browser. L'obiettivo è utilizzare l'IA come strumento complementare ai controlli manuali, sfruttando la capacità di analizzare grandi quantità di codice in tempi ridotti e di individuare comportamenti anomali difficili da rilevare con strumenti statici tradizionali.

Secondo i dati pubblicati, le vulnerabilità scoperte da Claude Opus 4.6 coprono un ampio spettro di categorie, incluse condizioni di memory corruption, errori logici e problemi legati alla gestione delle autorizzazioni. La varietà dei difetti individuati indica che il modello non si limita a rilevare pattern superficiali, ma è in grado di analizzare la struttura del codice e comprendere il comportamento atteso delle funzioni.

L'esperimento ha inoltre mostrato che l'IA può superare la comunità di sicurezza in termini di volume di vulnerabilità rilevate in un periodo limitato. In un confronto interno, il modello ha individuato più bug in due settimane di quanti ne siano stati scoperti dalla comunità in due mesi, evidenziando un potenziale significativo per il rafforzamento dei processi di bug hunting nei progetti open source. La collaborazione tra Mozilla e Anthropic si inserisce in un contesto più ampio in cui i modelli linguistici vengono utilizzati per analizzare codice sorgente, individuare difetti e supportare attività di revisione. Anthropic ha dichiarato che Claude Opus 4.6 è stato in grado, in altri test, di identificare oltre 500 vulnerabilità zero‑day in software open source, confermando la scalabilità del metodo.

Le vulnerabilità individuate sono state corrette nelle ultime versioni del browser; Mozilla ha sottolineato che l'integrazione di strumenti IA non sostituisce il lavoro dei ricercatori umani, ma ne potenzia l'efficacia, soprattutto nelle fasi preliminari di analisi.