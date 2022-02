Bug in Firefox consente di ottenere privilegi di sistema

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-02-2022] Commenti

Se siete utenti di Firefox e Thunderbird sotto Windows, è bene che verifichiate immediatamente di avere la versione più recente di entrambi i prodotti.

Mozilla ha infatti identificato e immediatamente corretto un bug nel componente Mozilla Maintenance Service, il cui compito è applicare gli aggiornamenti in backgroud senza che l'utente debba dare esplicitamente il proprio consenso all'operazione tramite lo User Account Control di Windows.

Il problema è che, a causa del bug, il servizio può essere usato per ottenere i diritti di User per scrivere in qualsiasi directory e, da qui, arrivare a ottenere i diritti dell'account SYSTEM, adoperato dal sistema operativo e dai servizi.

Chi dovesse riuscire a sfruttare la falla in Firefox e ottenere quei privilegi potrebbe quindi fare pressoché qualunque cosa sulla macchina compromessa: il pericolo per la sicurezza è dunque ben reale.

Mozilla ha peraltro sottolineato che il bug riguarda soltanto le versioni per Windows dei suoi prodotti; quelle per gli altri sistemi operativi supportati non sono affette da questo problema.