OpenAI prepara la super app desktop: ChatGPT, Codex e browser riuniti in un'unica piattaforma



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2026]

openai app unificata
Foto di Levart_Photographer.

OpenAI sta sviluppando una nuova applicazione desktop che unificherà ChatGPT, il browser proprietario e il generatore di codice Codex in un unico software, con l'obiettivo di ridurre la frammentazione tra strumenti separati e semplificare l'esperienza d'uso. L'annuncio ufficiale ancora non c'è, ma secondo il Wall Street Journal i lavori sono in corso. A quanto pare, la nuova applicazione sarà guidata da Fidji Simo, Chief of Applications di OpenAI, con il supporto del presidente Greg Brockman. Entrambi supervisioneranno la transizione verso un modello unificato, che prevede la fusione delle funzionalità oggi distribuite su più app distinte.

L'obiettivo dichiarato è eliminare la dispersione tra strumenti separati, concentrando lo sviluppo su un'unica piattaforma. OpenAI ha spiegato che la gestione di più applicazioni parallele stava rallentando i processi interni e creando sovrapposizioni tecniche. La nuova app punta quindi a centralizzare conversazione, navigazione web e generazione di codice in un ambiente coerente. Il progetto include l'integrazione del browser Atlas, già utilizzato internamente per testare funzionalità di navigazione assistita dall'AI. L'unione tra ChatGPT, Codex e Atlas consentirà di passare senza soluzione di continuità dalla consultazione di contenuti online alla generazione di codice e alla conversazione con il modello linguistico.

La decisione arriva in un contesto di trasformazione per OpenAI, che ha dichiarato di volersi concentrare sui propri prodotti principali accantonando quelli secondari: l'app unificata aiuterebbe in questo senso, presentando agli utenti un unico strumento inteso a soddisfare ogni loro necessità nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale generativa. Un'applicazione unificata dovrebbe migliorare la produttività degli utenti, riducendo il numero di finestre e strumenti necessari per svolgere attività complesse. L'integrazione con Codex permetterà, ad esempio, di scrivere codice, testarlo e documentarlo senza cambiare ambiente di lavoro. L'unificazione dovrebbe anche facilitare l'aggiornamento delle funzionalità, consentendo a OpenAI di concentrare gli sforzi su un'unica base software.

Il progetto comporta anche una riorganizzazione interna: Brockman supervisionerà temporaneamente la revisione dei processi e delle strutture operative, mentre Simo coordinerà il team dedicato allo sviluppo e alla futura promozione dell'applicazione. OpenAI ha confermato che il marketing sarà parte integrante del lancio. La scelta è stata motivata anche da esigenze di ottimizzazione delle risorse interne. La gestione di più stack tecnologici aveva creato complessità aggiuntive, mentre un'unica app permetterà di ridurre la duplicazione del lavoro e migliorare la velocità di sviluppo.

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Non sono ancora disponibili date ufficiali per il rilascio, ma OpenAI ha confermato che il progetto è in fase avanzata e che ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
E io penso a Mozilla che invece mette l'opzione per spegnere tutta l'IA dal suo browser.... perché tanta gente lo ha chiesto. Che dire, anche tra chi non pensa con la sua testa c'è qualcuno che vuole almeno decidere o giudicare, senza una tata elettronica che lo faccia al posto suo.
21-3-2026 02:11
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