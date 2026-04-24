L'etica delle IA e l'umano nel loop

Cassandra Crossing/ Rubik contro Terminator.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2026]

rubik contro terminator 2

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
Rubik contro Terminator

La prima obiezione: l'etica delle IA. L'etica è quello che più ci distingue positivamente come umani dagli altre manifestazioni della natura. È un argomento di cui si fa un gran parlare, ma che tende a scomparire non appena ci si avvicina ad altre problematiche, come il guadagno o gli armamenti. In presenza di queste ultime l'etica viene rapidamente sostituita dalla propaganda e dalle consulenze per la gestione della reputazione, al fine di fare solamente qualsiasi cosa che venga considerata necessaria, solo da parte di chiunque. In breve, Cassandra è certa che nessuna dialettica basata sull'etica potrà mai servire per influenzare, anche solo minimamente, la produzione e l'impiego di armi autonome letali.

La seconda obiezione: l'umano nel loop. L'informazione e l'automazione sono tendenze incontrastate e incontrastabili; le spesso trascurate prima e seconda leggi di Zuboff le riassumono mirabilmente. Guardatevi intorno: non è minimamente realistico pensare che queste naturali tendenze, almeno negli attuali sistemi sociali, possano essere efficacemente contrastate, indipendentemente dalla bontà della motivazione. Ora pensate al mondo militare e alla guerra, alla continua corsa dei militari all'arma più potente e più economica, volta a distruggere il nemico e a minimizzare le proprie perdite; questi sono da sempre gli unici valori fondamentali per i militari.

Sono principi così fondamentali da non aver nemmeno bisogno di essere enunciati, il più delle volte. Forse proprio per questo tendiamo a dimenticarcene. A nulla vale il fatto che le tecnologie di IA in generale e gli LLM in particolare siano caratterizzati da ineliminabili tassi di errore, così alti da essere spesso inaccettabili nel mondo normale, malgrado tutta la propaganda e le spinte economiche possibili. Ma in campo militare un limite agli errori non è mai stato enunciato; anzi, non esiste proprio; esistono invece da sempre concetti come vittime collaterali e fuoco amico, che verranno ovviamente utilizzati anche per giustificare gli svarioni delle armi autonome.

Ti raccomandiamo anche:
Il Regno Unito testa un algoritmo per prevedere gli omicidi
A proposito di quell'intelligenza artificiale di OpenAI troppo pericolosa da...
Intelligenze artificiali per creare cartoni animati o isolare voci
Antibufala: giocoliere risolve tre cubi di Rubik al volo

Non è difficile profetizzare che questi stessi concetti troveranno una applicazione immediata, pratica e diretta per giustificare qualsiasi allucinazione, o per meglio dire errore, che anche il più pazzerello degli LLM potrebbe compiere sul campo di battaglia. E questo rende gli LLM totalmente accettabili per poter finalmente realizzare armi autonome di ogni tipo, sostituendo in maniera semplice, rapida ed economica l'elemento umano in qualsiasi sistema d'arma. Non sta per succedere: è già successo.

Spunti di approfondimento:
Un doodle per i 40 anni del cubo di Rubik
Il robot che risolve il cubo di Rubik in 3 secondi
Risolve bendato il cubo di Rubik in 28 secondi
Il robottino che risolve il cubo di Rubik in 12 secondi

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 6)

calamarim
Leggi l'articolo originale; uno dei problemi è stato appunto far rimanere intero il cubo; lo è già da un paio d'anni. Praticamente lo hanno avvitato al robot ...
7-5-2026 12:11

zeross
Mi chiedo se un cubo di Rubik possa sopportare meccanicamente nella realtà le sollecitazioni fisiche a cui deve essere sottoposto per risolvere in appena 103 millisecondi il rompicapo? Per ruotare le facce il bambino più rapido ha impiegato 2.76 secondi ma un cubo di plastica può essere movimentato in 103 millesimi di secondo? e come è... Leggi tutto
27-4-2026 15:45

Gladiator
In realtà chi governa e comanda pensa, solo che pensa solamente agli interessi propri e di chi li pone al comando subordinando qualsiasi etica a questi e, direi, i tempi attuali ce lo stanno dimostrando ampiamente con gli accadimenti recenti. Poi aumentare il livello di tensione e di paura nel gregge dei comandati, come sottolineato da... Leggi tutto
27-4-2026 12:52
{federico}
@nullus Non penso che la gente non pensi. Penso che la gente pensi (in generale, naturalmente) a quello che ha davanti agli occhi, e se non interferisce direttamente con la loro vita lo dimenticano in breve tempo, assorbiti dai problemi di tutti i giorni e dal bombardamento di notizie. Forse il tenere la gente sempre in tensione per il... Leggi tutto
24-4-2026 09:39
Leggi gli altri 1 commenti nel forum Ribelli digitali
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Sei mai stato escluso da una bacheca Facebook di un amico?
No, mai.
Sì, da un mio ex partner.
Sì, da una donna o da un uomo che ho corteggiato insistentemente.
Sì, per le mie idee in politica.
Sì, per un commento relativo al calcio.
Sì, per una critica.
Sì, senza un motivo apparente.
Non uso Facebook.

Mostra i risultati (2157 voti)
Luglio 2026
n. 4142 del 21-07-2026
AWS, fatture impazzite: bug manda nel panico i clienti con importi astronomici
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 luglio
2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto ...
2024
Google uccide l'URL shortener goo.gl
2023
Fantasmi digitali: le copie dei defunti
2022
Il papà di Doom lancia un nuovo sparatutto
2020
Falla nei caricabatterie: telefoni e tablet a rischio incendio
2019
Così Elon Musk collegherà cervello e computer
2018
Android ha i giorni contati: Fuchsia OS lo soppianterà entro cinque anni
2017
Antibufala: il video delle ''scie chimiche'' giganti
2016
Chiuso KickassTorrents, arrestato il fondatore
2015
L'automobile elettrica di Apple: tutti i dettagli
2014
Tre range extender per ampliare la rete Wi-Fi
2013
Da D-Link quattro videocamere HD
2012
10 mezzi di trasporto del futuro
2011
Il telecomando con tastiera Qwerty di Samsung
2010
L'aereo che plana come un uccello
2009
Fattura elettronica, pubblica amministrazione e open source
2008
Il meglio del forum Pc e notebook
2007
Un giorno nella vita di Super Mario
2005
Joi Ito, eroe dai due volti
2004
PhoneGaim, per telefonare gratis con Linux
2003
Anche la Margherita sceglie l'Open Source
2002
Il telefonino spia
Olimpo Informatico


 
web metrics